Europa y «coladero» de la pesca ilegal asiática: la plataforma oficial para la entrada de pescado no sirve de herramienta de control

En su edición del pasado 20 de octubre, FARO publicó el resultado de una investigación sobre pesca ilegal con la que demostró que buques de bandera china habían mantenido los permisos para vender sus capturas en la Unión Europea pese a haber sido sancionados formalmente por actividades irregulares, en este caso a cargo de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC). Se trataba de siete pesqueros clasificados como INDNR (siglas en inglés para pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) a los que les bastó un cambio de nombre y un acuerdo EE UU-China para legalizar su operativa. «La Comisión era consciente de la situación comunicada por FARO DE VIGO», constató el comisario Costas Kadis, por escrito, a una iniciativa en el Parlamento Europeo presentada por los eurodiputados populares Francisco Millán Mon y Gabriel Mato.

Kadis sería nuevamente interpelado —ahora por el socialista Nicolás González Casares— para pronunciarse sobre una segunda investigación del Decano, divulgada el pasado febrero y que afloró que otros dos arrastreros de capital asiático, aunque con pabellón de Ghana, seguían en el listado de «establecimientos autorizados» para comercializar su pescado en Europa pese a haber perdido la licencia, precisamente por «múltiples prácticas pesqueras ilegales, incluyendo transbordo no autorizado, vertido de pescado, pesca en zonas restringidas y captura de alevines». Fue el propio Gobierno africano, presidido por John Dramani Mahama, el que les retiró los permisos. Los señalados, y castigados, fueron los buques Long Xiang 607 y Long Xiang 608; la licencia les quedó retirada durante un año, hasta el 1 de abril de este 2026.

Buques abarloados durante una maniobra de saiko, que es el transbordo ilegal de pescado en el mar / EJF

En esos meses, no obstante, ambos pesqueros —oficialmente pertenecen a Wanimas Complex Co., de la que solo aportan un apartado de correos en la ciudad portuaria ghanesa de Tema— permanecieron activados en el registro de la Comisión Europea IMSOC (Information Management System for Official Controls). Esto es, con la tarjeta verde para vender su faena en suelo comunitario, aún pese a carecer de licencia por actividades ilegales. El segundo de ellos, Long Xiang 608, se desplazó en algún momento del pasado otoño, sin activar el AIS obligatorio, del puerto de Sekondi-Takoradi al de Tema; hay más de 130 millas náuticas entre ellos en línea recta.

Captura de la web oficial de la CE donde constan los buques con licencia suspendida / L.G.

El comisario Costas Kadis acaba de responder al eurodiputado socialista y, de nuevo, ha constatado la información de este periódico. González Casares le hizo dos preguntas, en base a la investigación del Decano: «¿Considera la Comisión que la Unión Europea cuenta con sistemas lo suficientemente robustos para evitar la entrada de productos procedentes de pesca INDNR cuando buques suspendidos por sus países siguen contando con autorización en los sistemas de la Comisión?» y «¿No se plantea la Comisión introducir cambios para que los establecimientos autorizados en el SGICO [son las siglas del sistema IMSOC en castellano] automáticamente salgan del sistema en cuanto las autoridades de sus países de origen suspendan o retiren las licencias bajo las que operan?».

«Los buques pesqueros ghaneses figuraban en TRACES antes de que las autoridades pesqueras responsables suspendieran su licencia de pesca», ha respondido Kadis. TRACES es una parte del IMSOC, y es el programa que enumera los establecimientos autorizados para operar con Europa. No obstante, el comisario ha apuntado que «la lista de establecimientos [...] no es una herramienta de control de la pesca, sino una lista de los establecimientos que pueden exportar a la UE por motivos sanitarios». A día de hoy figuran 44 negocios pesqueros de Ghana como aprobados para expedir sus productos a la UE, de los que 27 son barcos. Este listado consta como «actualizado» (last update) con fecha del 27 de marzo; ahí siguen los buques multados, Long Xiang 607 y Long Xiang 608.

A la izquierda, el «Long Xiang 607», con licencia suspendida por pesca ilegal. A la dcha., buque extranjero en aguas de Senegal / EJF

Es más, ha abundado que el hecho de figurar en los registros de empresas validadas para exportar pescado a Europa no significa que «los buques dispongan de una licencia de pesca válida, que sí está incluida en el certificado de captura». Es una apreciación que no mencionó con la primera investigación de FARO, en la que también se hizo referencia a que los siete barcos chinos multados por pesca ilegal seguían teniendo autorización para comercializar en suelo europeo.

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Y, en todo caso, de su respuesta se desprende que el programa TRACES no será modificado. «En caso de duda sobre la legalidad de la captura, los Estados miembros pueden solicitar una verificación para confirmar que los productos de la pesca se capturaron legalmente. Si los Estados miembros consideran que las respuestas proporcionadas por el tercer país en cuestión no son suficientes, deben rechazar los productos de la pesca, impidiéndoles así entrar en el mercado de la UE», ha zanjado el comisario.