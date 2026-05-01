Evacuado de emergencia el marinero de un buque de Iberconsa a 85 millas de la costa de Argentina
El pesquero es el «API VII», ex «Pescaberbés Dos», de más de 72 metros de eslora
El tripulante presentaba fracturas abiertas de tibia, peroné y fémur
Personal de la Prefectura Naval Argentina coordinó en las últimas horas el complejo operativo de evacuación de un marinero a 85 millas náuticas de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. El tripulante sufrió un accidente de gran gravedad a bordo del pesquero API VII (ex Pescaberbés Dos), que pertenece a la filial de la viguesa Grupo Iberconsa en el país.
Según han informado fuentes del dispositivo, fue el capitán del arrastrero quien se comunicó con la Autoridad Marítima nacional «para informar que uno de los marineros presentaba fracturas expuestas múltiples de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda, producto de un accidente ocurrido durante la realización de sus tareas a bordo».
Antes de la llegada del personal de emergencia en helicóptero, la propia tripulación fue instruida a distancia para poder estabilizar al herido. Desde el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión para brindar apoyo y un helicóptero de la Fuerza con nadadores de rescate y un médico a bordo, que se dirigió hacia la zona donde se encontraba el buque. El marinero, del que no han trascendido de momento más datos, está hospitalizado en Puerto Deseado.
Iberconsa, a través de distintas sociedades filiales, es la mayor asignataria de cuotas de merluza hubbsi en el caladero argentino, además de un actor de relevancia creciente en la pesquería de langostino salvaje. Argentina ha sido, junto con Namibia y Sudáfrica, el gran receptor de inversiones de los últimos años.
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