La patronal europea de la pesca urge cambios en la PPC: «Esperábamos soluciones; la flota pierde terreno de forma constante»

La patronal europea de la pesca, Europêche, ha expresado este jueves su «decepción» tras conocer los resultados de la evaluación de la Política Pesquera Común (PPC) efectuada por la Comisión Europea, asegurando que el análisis difundido «confirma» el deterioro socioeconómico que el sector «lleva años advirtiendo». En una nota remitida a los medios, la asociación ha denunciado que la flota sigue reduciéndose y envejeciendo, al igual que la mano de obra, en un escenario de «crecientes presiones geopolíticas» que ha «acelerado» esta tendencia. La entidad, que representa a 45.000 barcos europeos y a 80.000 pescadores, incluyéndose dentro de ella la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha urgido así a realizar cambios en la regulación comunitaria, a través de una revisión específica que se centre en «reequilibrar los pilares de la sostenibilidad: medioambiental, económico y social».

La alianza de armadores insta a Bruselas a corregir medidas «ineficaces» como la obligación de desembarque, con el propósito de garantizar «que sean prácticas y aplicables». También pide actualizar las normas de gestión de la flota y avanzar hacia una transición energética realista para el sector; reducir la carga y la complejidad regulatorias, «que actualmente socavan la competitividad y la inversión»; y garantizar unas condiciones equitativas frente a los competidores internacionales y las importaciones, así como restaurar la viabilidad de la flota y el relevo generacional.

«Esta evaluación confirma nuestras preocupaciones, pero no llega a abordar las causas profundas. Tras años de análisis, el sector esperaba soluciones; lo que vemos, sin embargo, es la descripción de una flota que pierde terreno de forma constante, tanto dentro de la UE como a escala mundial, y que está siendo sustituida cada vez más por flotas extranjeras e importaciones. Como resultado, Europa está perdiendo influencia estratégica y autonomía pesquera», ha lamentado Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca.