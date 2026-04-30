Casares, eurodiputado gallego: «El mercado europeo depende más de las importaciones pesqueras»

«La legislación actual no ha logrado impulsar el sector: al contrario, el mercado europeo depende más de las importaciones pesqueras que cuando se aprobó la última reforma», ha lamentado este jueves el eurodiputado gallego Nicolás González Casares en reacción a la publicación de la evaluación de la Política Pesquera Común (PPC). El socialista ha subrayado que la propia Comisión Europea admite en su informe que «el exceso de capacidad no implica necesariamente una presión pesquera excesiva», lo que «desmantela» las limitaciones a la renovación de la flota. Y si bien hay «avances positivos», como el aumento de las poblaciones explotadas a niveles sostenibles, se confirma «el descenso de la producción pesquera europea y que los beneficios económicos previstos no se han materializado».

«El diagnóstico es claro», ha señalado Casares, que exige una «reforma urgente» de la normativa vigente para afrontar los desafíos de la pesca «con la firmeza necesaria». Asimismo, ha reconocido «el esfuerzo realizado por nuestros marineros, especialmente en la costa atlántica, donde el progreso ha sido mayor».

«Nadie niega la mejora en la reducción de la sobrepesca ni el impacto positivo de medidas como la regionalización en la gestión de las poblaciones, pero es hora de dar un paso adelante y, partiendo de los aspectos positivos, introducir cambios en la normativa que garanticen la viabilidad futura del sector», ha resaltado.