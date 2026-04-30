Bruselas confirma que la Política Pesquera Común no cumple sus objetivos: la rentabilidad de la flota se hundió del 8% al 1%

La Política Pesquera Común (PPC) no cumple sus objetivos. Así se desprende de la evaluación de esta normativa que ha llevado a cabo la Comisión Europea desde su última reforma, que entró en vigor en 2014, con el propósito de impulsar la pesca europea a través de tres pilares: el económico, el social y el medioambiental. El sector ha denunciado en los últimos años la imposición de este último principio en perjuicio de los dos primeros, cargando contra Bruselas por no adoptar medidas eficaces para contrarrestar las crisis que se han sucedido (como la pandemia del COVID o la guerra en Ucrania). En un comunicado, el Gobierno de Ursula von der Leyen ha admitido este jueves «avances lentos en la sostenibilidad» de los caladeros comunitarios a pesar de la aplicación de la regulación, que no evitó el impacto socioeconómico que sufrió la actividad.

En una década, hasta 2023, «el margen de beneficio neto disminuyó significativamente en todos los segmentos de la flota», recoge el documento en el que se plasma la revisión de la PPC, a lo largo de sus 229 páginas. La rentabilidad de la pesca se hundió del 8% al 1%, cuando lo esperado era que aumentase hasta el 18%. «Los costes energéticos han tenido un gran impacto», justifica en este sentido la CE, que también constata una disminución del 8,6% en los buques registrados, especialmente grave en el caso de la flota de gran escala, donde el 20,5% se dio de baja.

El resultado: barcos más pequeños y más viejos, teniendo en cuenta que la edad media del conjunto de los pesqueros europeos pasó de 26 a casi 35 años. El gran problema, reconoce Bruselas, está en la mínima tasa de renovación que hubo, por debajo del 1% en la mayor parte de los países. La Comisión Europea también acredita en su evaluación que el empleo en la pesca extractiva bajó de 141.064 a 119.479 personas en 10 años, arrojando una merma de más de 21.500 profesionales. Son, en términos relativos, un 15,3% menos, pero la reducción asciende al 29,6% si solo se tienen en cuenta los que trabajan a tiempo completo.

Todo ello en un escenario delicado y de acusada pérdida de soberanía alimentaria, como también corrobora la revisión de la PPC. La autosuficiencia de los Veintisiete a la hora de producir los productos acuáticos necesarios para dar respuesta a su consumo interno bajó al 38,1% en 2023, desde un máximo del 46,1% en 2014. En las cinco especies más consumidas (túnidos, salmón, bacalao, abadejo de Alaska y langostino) fue solo del 12%.

Menor recuperación de la esperada

A nivel medioambiental, la evaluación de la Política Pesquera Común reconoce progresos en la reducción de la mortalidad pesquera, habida cuenta de que los stocks explotados en línea con el rendimiento máximo sostenible (RMS) han aumentado del 50% al 63%, pero la propia Comisión Europea reconoce que «las poblaciones de peces no se han recuperado como se esperaba, lo que se suma a los desafíos económicos de los pescadores».

«En la mayoría de los casos, el principal desafío no son las propias normas de la PPC, sino la aplicación y el cumplimiento incoherentes en todos los Estados miembros de la UE», argumenta el Ejecutivo de Von der Leyen sobre la revisión, que servirá «de base» para las posibles reformas de la regulación que se hagan a futuro.