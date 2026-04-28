Vigo reivindica «la sostenibilidad global de los productos del mar» con más de 300 profesionales de una treintena de países

Vigo vuelve a situarse este martes en el centro del debate internacional sobre el futuro del mar. La sede de Afundación acoge la cuarta edición del Foro Galicia de Sostenibilidad Global de Productos del Mar (GSSG), una cita que reúne a más de 300 profesionales de una treintena de países y cinco continentes para abordar los grandes retos del sector pesquero y acuícola.

El presidente de la Fundación Nueva Pescanova, José María Benavent, destacó en la bienvenida al evento que esta nueva entrega da un paso más al centrar el debate en «la responsabilidad y el impacto», con la participación de 18 expertos internacionales que intervienen a lo largo de la jornada. Todo para seguir «seguir avanzando desde Vigo, desde Galicia, en el diálogo global sobre la sostenibilidad de los productos del mar» .

En este sentido se pronunció la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, que defendió que «España cuenta con un sector pesquero que es ejemplar: referente a nivel mundial en el arte de practicar su oficio de forma responsable». Incidió en la necesidad de reforzar la trazabilidad y ofrecer al consumidor información «clara, accesible y verificable», además de recordar que sin rentabilidad empresarial no habrá capacidad inversora para garantizar el futuro del sector ni de los océanos.

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, subrayó que la elección de Galicia como sede del foro «no es casualidad», sino que responde al peso histórico y económico del mar en la comunidad. Reivindicó un modelo pesquero asentado en la «gestión ordenada y rigurosa de los recursos», el respaldo científico y el diálogo con el sector. Aseguró también que hay que hablar de una sostenibilidad global, que «debe incorporar siempre una dimensión social y económica», además de la ambiental.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ensalzó a la ciudad como «la más importante capital del mar del mundo» y cargó contra quienes responsabilizan a la pesca del deterioro de los océanos. Frente a ello, pidió «seguir peleando por la sostenibilidad desde una visión amplia», recordando que quienes viven del mar son los primeros interesados en preservarlo.

Seguridad alimentaria global

La primera sesión técnica, dedicada a la transformación azul, puso el foco en el papel estratégico de los alimentos acuáticos. Corrió a cargo de Diana Fernández de la Reguera, consultora internacional de la FAO, que advirtió de que «millones de personas continúan sufriendo hambre y malnutrición», un problema frente al que los productos del mar «emergen como parte de la solución».

Según expuso, en 2024 se produjeron 235 millones de toneladas de alimentos acuáticos a nivel mundial: 92 millones procedentes de la pesca extractiva, 103 millones de la acuicultura y 40 millones de algas. Desde 1961, añadió, el suministro de alimentos acuáticos crece al doble del ritmo de la población, lo que ha contribuido a mejorar la salud de las sociedades.

No obstante, alertó de que el desafío seguirá aumentando. Para alimentar a una población que podría alcanzar los 10.000 millones de personas en 2050 será necesario elevar un 22% la oferta de alimentos acuáticos, y mucho más en África (+74%). Para lograrlo, reclamó «soluciones técnicas apropiadas, políticas adecuadas y alianzas innovadoras».