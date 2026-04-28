Galicia analizará el potencial de las algas como alimento de alto valor para el ganado

Galicia participará en un proyecto europeo que investigará el uso de algas en la alimentación del ganado con un doble objetivo: reducir las emisiones de metano del vacuno y comprobar si estos nuevos ingredientes pueden mejorar la calidad nutricional y la vida útil de la carne. La iniciativa, bautizada como BIG-ALGAE, cuenta con la participación del Centro Tecnolóxico da Carne, con sede en San Cibrao das Viñas, y de la Universidade de Vigo, dentro de un consorcio internacional coordinado por la portuguesa A4F Alga Fuel. Dispondrá de un presupuesto de casi nueve millones de euros y se desarrollará durante los próximos cuatro años.

El propósito de esta alianza en la que toman parte cerca de 20 empresas y entidades de nueve países (desde España hasta Corea del Sur) es mostrar que las macroalgas pueden convertirse en una materia prima útil para diferentes sectores, incluidos también el textil o el cosmético. Así pues, los promotores aspiran a crear ocho nuevos productos basados en los compuestos extraídos de esta vegetación marina. Asimismo, impulsarán cuatro soluciones de cultivo adaptadas a cinco especies (con sistemas en mar abierto, instalaciones terrestres de recirculación o e integración con la acuicultura de peces).

En el caso gallego, el foco se proyecta sobre la vertiente agropecuaria. El Ceteca analizará cómo aprovechar los bioactivos presentes en las algas para enriquecer los piensos que consume el ganado. «Seleccionaremos distintos tipos y veremos cómo se pueden aplicar a diferentes matrices alimentarias», detalla José Manuel Lorenzo, jefe de investigación agroalimentaria del centro. Conforme explica el científico, las algas contienen múltiples sustancias químicas con numerosos usos provechosos, como antioxidantes, colorantes naturales o fuentes de proteína. Estas se extraerán mediante tecnologías verdes, se caracterizarán y se estudiará su incorporación en productos alimentarios.

Superpiensos

Con esta hoja de ruta por delante, Galicia acogerá diversos ensayos con vacuno para evaluar si estos superpiensos permiten reducir las emisiones de metano generadas por los rumiantes, uno de los grandes retos ambientales del sector primario. El proyecto no plantea reemplazar totalmente la alimentación convencional, sino complementar la dieta animal y aportar beneficios en el campo de la sostenibilidad. La segunda vía de trabajo será comprobar si esa alimentación con algas tiene efectos positivos sobre la carne. El Ceteca observará si la dieta del ganado puede mejorar la calidad nutricional del producto final y retrasar su deterioro.

La iniciativa lleva el nombre de BIG-ALGAE, acrónimo de Bringing Innovation and Growth to macroALGAE production systems, que traducido al español significa «Impulsar la innovación y el crecimiento en los sistemas de producción de macroalgas». Contará con siete millones de euros en apoyos de la Unión Europea, de los cuales algo más de 620.000 euros irán a parar al Ceteca y a la UVigo. Entre los socios españoles también figuran Smartwater Planet y la catalana Poseidona.