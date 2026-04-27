La presidenta de Namibia busca revitalizar el sector pesquero y visita las instalaciones de la viguesa Pereira en el país africano
Netumbo Nandi-Ndaitwah acudió a la base de Walvis Bay y destacó el «cumplimiento con los estándares internacionales» por parte de la firma gallega
La presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, ha abierto un proceso en el país para mejorar el sector pesquero. Para ello, abrió un debate la semana pasada en un foro con la industria e inició una gira por algunas de las empresas que se encuentran asentadas en el territorio, uno de los bastiones pesqueros de la pesca gallega. Entre sus paradas, la líder namibia incluyó las instalaciones de la viguesa Pereira, con operaciones «centradas en la calidad, la sostenibilidad y la innovación».
Nandi-Ndaitwah inició una serie de consultas reafirmando que «los recursos marinos de Namibia son un patrimonio nacional que debe protegerse y utilizarse de forma sostenible». Garantizó que este proceso «no pretende atacar ni penalizar a ningún individuo o grupo, sino abordar los desafíos sistémicos y restablecer la estabilidad en el sector».
Para complementar este acercamiento a la industria, la mandataria se encuentra en plena gira por algunas de las empresas, entre las que hay un nutrido grupo de firmas de capital gallego. Una de ellas es Pereira, compañía que recientemente amplió su presencia en el país con la entrada en el accionariado de una empresa local de Lüderitz y que tiene su principal base de operaciones en Walvis Bay. Hasta este último punto se desplazó la presidenta namibia, que a través de un comunicado destacó el «cumplimiento con los estándares internacionales» por parte de Pereira, lo que «refleja el compromiso de Namibia con la pesca responsable y apoya el crecimiento de las exportaciones».
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