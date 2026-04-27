Pescanova se apresta en Argentina para el «reestreno» del palangrero de merluza negra «Argenova XIV»

El número IMO —el identificador único e intransferible— 7238565 corresponde al buque pesquero Argenova XIV, un palangrero de amplísima trayectoria que con anterioridad ha portado en el casco los nombres Seisho Maru No. 17 (hasta 1994) y Estela (hasta 2005). Pertenece a la filial de Nueva Pescanova en Argentina, Argenova, y es uno de los tres barcos del grupo con licencia para faenar la cotizada merluza negra (Dissostichus eleginoides).

Se exporta congelada, eviscerada, sin cabeza y sin cola (HGT, siglas de headed, gutted and tailed). Las cotizaciones cerradas del ejercicio 2025 dan buena muestra de hasta qué punto es un producto más que premium: promedió los 30.230 dólares la tonelada, un 22% más que el año anterior, según los datos facilitados por la subsecretaría de Pesca de Argentina. La de langostino se pagó, también con destino exportación, a 7.240 dólares, por las 19.170 de la centolla.

El neuvo buque de Profand deja atrás las espinas / Cedidas

En unas dos semanas el Argenova XIV saldrá de nuevo a la mar después de haber sido sometido a trabajos de actualización durante seis meses, con renovación del motor principal o del parque de pesca. Fuentes de Nueva Pescanova han estimado la inversión en unos 2 millones de euros, a preguntas de FARO. «El barco ha quedado muy bien y estamos muy orgullosos del equipo técnico», ha valorado el presidente de Argenova, Francisco Vilas Barreiro, al portal de noticias Mar y Pesca, de Puerto Deseado. «Con el Argenova XIV próximo a retomar operaciones, la compañía apuesta no solo a reactivar una técnica histórica, sino también a consolidar un modelo que combine producción, innovación y conocimiento científico», ha abundado.

En lo que respecta a la pesquería en aguas jurisdiccionales argentinas, son seis los buques autorizados por el Consejo Federal Pesquero (CFP) para su extracción. Además de a Nueva Pescanova, pertenecen a Pesantar —participada por Grupo Profand— y a Estremar, con base fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que nombró hace un año a Marcos Osuna Andrade como consejero delegado, en reemplazo de Alan Mackern. Osuna trabajó durante un cuarto de siglo para la propia Pescanova, en la que fue gerente general de Pesca Chile, director del centro industrial de Nueva Pescanova en Arteixo (antigua Bajamar Séptima) o máximo responsable de la mencionada Argenova.

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El de Pesantar es el Echizen Maru, que será reemplazado por una nueva construcción contratada en Nodosa y que habrá supuesto una inversión de 40 millones de euros.