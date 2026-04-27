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Pereira acelera su sostenibilidad con el foco en la eficiencia de sus buques: más de 60 millones invertidos en siete años

La pesquera viguesa publica su primera Memoria de Sostenibilidad, fijando las líneas estratégicas hasta 2030 y detallando más de 80 iniciativas ambientales y sociales

Los buques «Argos Vigo», «Argos Cíes» y «Argos Berbés», de la armadora viguesa Pereira.

Los buques «Argos Vigo», «Argos Cíes» y «Argos Berbés», de la armadora viguesa Pereira. / FdV

Jorge Garnelo

Vigo

Pereira navega en un mar más comprometido con el planeta. La pesquera viguesa, fundada en 1955 y convertida en uno de los grandes grupos del sector en España, ha publicado este lunes su primera Memoria de Sostenibilidad, un documento con el que ordena su actividad ambiental, social y de gobernanza y fija las bases de su estrategia hasta 2030.

Para responder al reto del cambio climático y reducir su huella de carbono (61.803 toneladas de CO₂ en 2024), el grupo sitúa la mejora de la flota como una de sus apuestas más destacadas. En total, invirtió más de 60 millones de euros entre 2018 y 2024 destinados a modernizar y renovar sus buques, con la incorporación del Argos Cíes y el Argos Berbés, además de la remotorización del Argos Pereira. En África, el cambio de motor del Estai permitió reducir un 10% su consumo de combustible.

La compañía complementa esta estrategia con la optimización de sus equipos frigoríficos y diversos proyectos fotovoltaicos en tierra. Según su memoria, la energía solar cubre aproximadamente el 30% del consumo eléctrico en sus instalaciones de España y hasta el 70% en Namibia.

La publicación reúne más de 80 iniciativas, proyectos y acciones vinculadas a la pesca responsable, la innovación, la eficiencia, la formación, la acción social y la gobernanza. Entre ellas figuran certificaciones como MSC, IFS Food e IFS Broker, proyectos de mejora pesquera, herramientas de trazabilidad como SourceMap y MySherpa, y la iniciativa IA40WASTE, orientada a reducir las mermas en el fileteado de merluza mediante inteligencia artificial.

Asimismo, Conservas Portomar redujo sus envases no reciclables del 11% al 5,3% entre 2023 y 2024, y trabaja con aluminio 100% reciclable. Pereira Productos del Mar valorizó 107 toneladas de residuos SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano) en 2024, mientras Pereira Fishing gestionó más de 18 toneladas de residuos segregados y tratados en tierra.

La memoria incorpora además la dimensión social del grupo, con más de 1.000 empleados, el 47% mujeres, de los que más de 600 son tripulantes y más de 400 trabajadores en tierra.

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«Esta Memoria nos permite poner en valor el camino recorrido y, al mismo tiempo, definir y compartir, bajo un prisma de eficiencia, innovación y valor, hacia dónde queremos avanzar», señalan desde el grupo, que da cuenta de 190 millones de euros de facturación, 93 millones en exportaciones y 48 millones de kilos comercializados.

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