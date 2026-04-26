Gardacostas incauta 770 artes de pesca a los furtivos en varios operativos entre Corrubedo y Baiona

El Servizo de Gardacostas de Galicia anunció una nueva tanda de incautaciones a raíz de una serie de operaciones en la costa gallega. En total, los efectivos retiraron 770 artes de pesca en varios operativos entre Corrubedo y Baiona, siendo el grueso de ellos (una vez más) los cacharros ilegales para capturar pulpo, especie que entra en veda el 1 de mayo.

El ente dependiente de la Consellería do Mar anunció este domingo los resultados de varias actuaciones realizadas en Silleiro, Arousa, Corrubedo y Vigo. En ellas incautaron 610 cacharros (o alcatruces, cuyo uso se ha disparado en los últimos años), casi un centenar de nasas y 60 piezas de miños sin identificar.

Cacharros incautados en uno de los operativos / Gardacostas

De igual forma, los agentes también decomisaron cerca de 225 kilos de pescado y marisco. «Todo foi devolto ao mar. Seguimos na loita contra o furtivismo», señala Gardacostas de Galicia.

Parte de las especies «rescatadas» por el servicio eran pulpos, una especie cuya campaña encara ya la recta final antes de la veda de dos meses. Como informó este domingo la Consellería, Xunta y sector acordaron los términos del plan experimental para la gestión del pulpo correspondiente a la campaña 2026-2027 una vez se acerca el final del anterior, que deja unas cifras que alcanzan casi 1.327 toneladas y 14,75 millones de euros. «Un balance positivo», apuntan desde el departamento que dirige Marta Villaverde.

La comunicación llega en una semana en la que los efectivos del servicio también tuvieron que atender otra de las tareas que tienen asignadas: salvamento y rescate. El helicóptero Pesca 1 tuvo que intervenir el miércoles en un rescate a 155 millas (casi 300 kilómetros) de la costa frente a las Rías Baixas para auxiliar a la tripulación del velero Cekritito, con bandera de Estonia. Los seis tripulantes tuvieron problemas en alta mar y tuvieron que ser evacuados.