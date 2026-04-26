Un pedazo de historia hundido en el mar gallego: en busca del "HMS Captain"

The Times publicaba esto en su editorial del 10 de septiembre de 1870:

«Pocas veces se han producido en el mar desastres tan terribles. Es posible que, en alguna ocasión, se hayan perdido más vidas en un solo naufragio; pero este naufragio es el de uno de los mejores barcos del mundo, tripulado por una de las mejores tripulaciones».

Aquel día el prestigioso medio británico recogía el sentir de toda una nación, el luto que había teñido de negro un imperio que por aquel entonces se extendía por todos los continentes. No era para menos. Tan solo tres días antes el HMS Captain, joya de la corona de la Royal Navy, se hundía en uno de sus primeros viajes dejando 472 fallecidos y tan solo 18 supervivientes. Una tragedia histórica, la mayor de la armada inglesa, que hoy está casi olvidada. Así lo entiende Howard Fuller, catedrático de Estudios Bélicos en la Universidad de Wolverhampton, que lidera la búsqueda del pecio. Un proyecto que se está desarrollando en el lugar donde se cree que reposa el malogrado buque: las aguas que se encuentran frente a la costa de Fisterra.

El drama del HMS Captain fue todo un sonrojo para el imperio. Con sus 97,5 metros de eslora por 16,2 de manga, este buque de guerra se creó con el objetivo de llegar a cualquier territorio donde se necesitase su poderío. Fue ideado por el capitán e inventor Cowper Phipps Coles, oficial de la Marina Real Británica que defendía la necesidad de construir navíos con torretas (había patentado un sistema para montarlas sobre plataformas giratorias) para no quedarse rezagados frente a otras potencias de la época. Tras una primera unidad en la que lo dejaron fuera del proyecto (el HMS Monarch), recibió el permiso para su idea en 1866, en este mismo mes hace justamente 160 años.

La idea

El planteamiento de Coles pasaba por facturar un buque que destacase por su capacidad armamentística (las torretas) y por un francobordo muy bajo. Tras contratar al astillero Laird Brothers (hoy Cammell Laird), la quilla se colocó a comienzos de 1867 y la obra se completó tres años después.

En conversación con FARO, Howard Fuller explica que el inventor quería que el HMS Captain «fuera un buque de primer orden» y «un símbolo de prestigio» para Gran Bretaña. «Un barco de vigilancia que se hunda mucho en el agua, que sea un objetivo de perfil bajo en combate, que tuviese una velocidad y un alcance increíbles y con los cañones más grandes», añade.

En busca del pecio de HMS Captain en Fisterra /

Para el experto historiador naval el diseño de Coles, que a menudo aparece como culpable de la desgracia marítima, «podría haber funcionado». Sin embargo, Fuller revela que los constructores «no paraban de añadir más y más materiales para reforzar el barco y le iban haciendo cambios». «Algo habitual en la época», señala, pero que comprometió mucho la estabilidad del barco. «Acabó pesando unas 600 toneladas de más», resume, lo que hizo el francobordo fuese de solo 1,8 metros en lugar de los 2,4 que dibujó el veterano capitán.

Maqueta del «HMS Captain» realizada en el año previo a su entrega (1869). Del Royal Museums Greenwich. | FIRMA

Viaje fatídico desde Vigo

Aunque con esos múltiples cambios, la embarcación se completó y tras superar las primeras pruebas Coles se unió a otros 471 hombres en el fatídico viaje. El HMS Captain formaba parte de un escuadrón de la Royal Navy que reunía a los buques de las flotillas del Canal de la Mancha y del Mediterráneo. El objetivo era realizar maniobras para exhibir la capacidad naval del imperio y con esa misión partieron precisamente desde Vigo, último puerto que conocieron unos marineros que no contaban con la fuerte tormenta huracanada que les recibiría frente a la costa gallega.

Fue en la noche del 6 al 7 de septiembre de aquel 1870. El orgullo de Coles y de la Gran Bretaña victoriana sucumbió a su escasa estabilidad, volcando y quedando quilla al sol antes de que la tripulación pudiera soltar las velas que quedaban o de que pudieran incluso salir de sus camarotes. El inventor falleció aquella noche y de todos los marinos sobrevivieron 18 hombres (entre ellos solo un suboficial) tras llegar a la costa remando y peleando contra la tormenta en medio la oscuridad.

Al día siguiente la decena de busques que componían la flotilla (y que resistieron las inclemencias meteorológicas) no encontraron al HMS Captain. Tan solo algunos restos, entre ellos, la enorme bandera que ondeaba, entregada más tarde a la familia del capitán del navío, Hugh Burgoyne.

«Fue una gran vergüenza para la Armada. Acabó con muchas carreras y dejó en ridículo al Gobierno», explica el catedrático, que considera que precisamente por este motivo la historia del experimental y fallido buque, de alguna forma, se ha enterrado. Pero Fuller, un norteamericano que publicó en 2020 el primer estudio académico exhaustivo sobre la tragedia, está dispuesto a darle la vuelta a la situación encontrando el pecio.

La búsqueda

El historiador de la Universidad de Wolverhampton (que tiene el grado en Estudios Bélicos más antiguo del mundo) es el director del proyecto Find the Captain. La iniciativa comenzó su andadura en 2021 con el objetivo de encontrar e inspeccionar el barco donde se cree que reposa, en el fondo del mar situado frente a Fisterra.

El «HMS Captain» con las velas desplegadas en una litografía.

Los trabajos sobre el terreno comenzaron en agosto de 2022 con un barrido de ecosonda multihaz gracias a las empresas Rovsea e Hydromatech. Las labores se centraron en una zona que, aunque no convencía del todo a Fuller, los pescadores locales aseguraban que había un casco hundido que siempre evitaban para no perder sus aparejos y que, de hecho, llamaban «Capitán». La expedición partió de Portonovo y encontraron cuatro pecios, aunque solo uno de gran tamaño. «Pasamos los dos primeros años simplemente intentando conseguir alguna gran empresa de prospección oceánica, ya fuera en Gran Bretaña o en Galicia», comenta el catedrático, que cita consultas con la viguesa ACSM Shipping, la encargada de localizar el Villa de Pitanxo.

La dificultad para lograr financiación hizo que no se pudiese inspeccionar el hallazgo hasta hace escasas semanas. Aunque sí que hubo al menos un intento previo: lo hizo en septiembre, con un robot submarino (ROV) de la marinense Omil Offshore, pero las fuertes corrientes y escasa visibilidad impedían discernir si era o no el HMS Captain. «Estaba hecho un desastre; todo cubierto de redes de pesca», apunta el historiador, que justo por aquellos días se preparaba para presentar por primera vez en público la bandera del barco restaurada, otro hito en el marco del proyecto.

El «Endurance»

Y si esta historia parece que ya no podría tener más actores, se cuela en ella el mítico barco de Ernest Shackleton, el Endurance. «Después de que yo escribiera algunos artículos, diera unas charlas y publicara contenido en YouTube, alguien como Dan Snow se puso en contacto conmigo», explica Howard Fuller sobre el fundador de la plataforma History Hit que, además, formó parte de la expedición que localizó 107 años después el rompehielos perdido del explorador antártico.

El popular presentador se involucró en el proyecto, realizó un reportaje con Fuller y embarcó en la misión a la misma compañía que encontró el Endurance. «Tardó unos seis meses, pero consiguió convencer al director general», rememora el experto. Llegaron a desplegar un barco de forma altruista en mayo del año pasado, pero por un tema de permisos no pudieron realizar la búsqueda, que sí tuvo lugar a finales del mes pasado. Ahí fue cuando se descartó finalmente el pecio identificado por los pescadores. «Han hecho falta tres años solo para aclarar finalmente que no es el HMS Captain. Y lo único que puedo decir es: bueno, vuelta a empezar», resume el norteamericano.

¿Qué se intenta ahora? Find the Captain concentra sus esfuerzos (y, sobre todo, recursos) en aquellos puntos donde creen más probable que se encuentre el pecio en base a las declaraciones de supervivientes e informaciones recogidas entonces. Un área de más de 100 kilómetros cuadrados a más de 25 millas de la costa con profundidades que superan los 1.000 metros.

Fuller espera que el hallazgo llegue algúna día y que con ello cambie la historia que acompaña a este barco y a los casi 500 hombres que, en parte, han quedado en el olvido. El colofón final sería la producción de un documental o una película sobre lo sucedido aquella noche. El Endurance, con su colega Dan Snow a la cabeza, lo tuvo. ¿Por qué no el buque que un día soñó Coles?