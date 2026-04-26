ARVI lidera un proyecto para fomentar el relevo generacional en la pesca entre España y Portugal

El sector pesquero gallego se afana cada vez más en atajar uno de los retos que más problemas causa: la falta de relevo generacional. La escasez de gente joven que se quiera enrolar en los barcos, como sucede en otros segmentos de tejido industrial gallego, lleva a que algunos barcos incluso no puedan salir a faenar por días por no poder cubrir alguna vacante. Un mal que no afecta solo a Galicia; sucede también en el resto de España o de Portugal. En las zonas fronterizas las embarcaciones de ambos países confluyen en el espacio y en los problemas, siendo la falta de personal uno de ellos. Ahora un consorcio liderado por la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) intentar abordar esta situación.

Bajo el nombre de Mudarpesca la iniciativa busca mejorar el acceso al empleo, hacer más atractivas las profesiones vinculadas al mar y reforzar la cooperación entre ambos países para hacer frente común frente a esta problemática. Para ello, disponen de un presupuesto de 905.000 euros, con un apoyo del Poctep (el programa de cooperación Interreg España-Portugal) que asciende a 678.693 euros.

Los armadores olívicos contarán con el apoyo de una otros nueve socios que abarcan toda la costa desde Galicia a Andalucía, otra zona donde sufren el problema de la falta de gente en el sector. Así, participan administraciones como la propia Consellería do Mar o Docapesca (empresa estatal lusa para gestionar puertos y lonjas), organizaciones de productores pesqueros como Olhãopesca (Algarve) o Pescado de Conil (el municipio andaluz), asociaciones como Apmshm (Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar), el Grupo de Acción Local de la Pesca y Acuicultura de Cádiz, el centro de formación luso For-Mar, la consultora coruñesa Sinerxia o la cooperativa portuguesa Mútua dos Pescadores.

La idea del consorcio es actuar en las zonas marítimas transfronterizas España y Portugal, es decir, en las líneas divisoras con Galicia y Andalucía. Ahí se busca aprovechar la cooperación institucional y acciones de promoción de la actividad pesquera con el trabajo técnico aportado, analizando en profundidad qué sucede en materia de relevo generacional y cómo atajarlo.

Herramienta digital

Como gran objetivo el concorcio que dirige ARVI busca crear una herramienta digital que sirva para poner en contacto a empleadores y personas demandantes de trabajo en el sector pesquero de ambos países. Además, desde la cooperativa señalan que se creará un documento de recomendaciones para mejorar las condiciones de acceso al empleo y reducir barreras. Todo ello combinado con acciones de divulgación y sensibilización, habituales en este tipo de proyectos que buscan acercar a los jóvenes.

El proyecto, que incorporará además la perspectiva de género y la reducción de las desigualdades, finalizará oficialmente en febrero de 2028.