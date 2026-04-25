La Agencia Europea de Pesca explora el uso de IA para mejorar el control pesquero

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) celebró el año pasado su 20 aniversario. Dos décadas de evolución, tanto en los medios utilizados como en el personal destinado en la sede viguesa, acompañada de incrementos de financiación, proyectos internacionales y nuevos encargos por parte de la Comisión Europea. Un crecimiento que continuará este año con la resolución de la licitación para fletar nuevas patrulleras de inspección y con la inmersión en la IA, la inteligencia artificial. El organismo que dirige Susan Steele está explorando el uso de este tipo de herramientas para mejorar el control pesquero, especialmente en el análisis de imágenes.

La EFCA celebró esta semana la reunión de su Consejo de Administración en el que se hizo balance de lo que fue 2025. Durante la cita, celebrada el jueves, se eligieron a los nuevos presidente y vicepresidente, que ostentarán el cargo hasta octubre de 2029. En concreto, el director general adjunto de la Comisión Europea en la DG Mare, Kestutis Sadauskas, será el nuevo presidente de la agencia, mientras que Michael Finn será su segundo.

Desde la izquierda: Marcel Dedic, Patricia Sánchez, Susan Steele y Pedro Galache, en la EFCA. / Marta G. Brea

Como es ya tradición, la agencia aprovechó el día siguiente para trasladar a la opinión pública los resultados de su trabajo. Así, Steele, explicó que durante el año pasado se encargaron de dirigir unas 48.245 inspecciones, un incremento superior al 5% respecto a las cerca de 45.734 llevadas a cabo en 2024. Las pesquisas se saldaron con cerca de 5.000 infracciones o supuestas infracciones (el año anterior fueron unas 4.800). Según los datos que maneja el ente, el 75% de las inspecciones tuvieron lugar en el Mediterráneo, mientras que el resto se dividieron entre las cuencas de la fachada atlántica (y todo el norte, zonas NAFO y Neafc), el Báltico o el Mar del Norte, el océano Índico o el Mar Negro.

De las infracciones localizadas, la mitad se detectaron en puerto o en tareas después de la pesca, un 15% tuvo que ver con obligaciones de declaraciones y registro de buques de pesca, mientras que un 7% de las infracciones está relacionado con artes o métodos de pesca y un 6% con temporadas de pesca o zonas de veda, entre otras.

Tras presentar los datos, el responsable de la Unidad de Servicios Corporativos de la EFCA, Marcel Dedic, afirmó que se están dando los «últimos pasos» para el nuevo contrato de las patrulleras, pero habrá que esperar todavía un par de meses para conocer el resultado. De hecho, evitó desvelar qué empresas o cuántas se han presentado a la licitación, cuyo valor asciende a un máximo de 75 millones de euros y el primer despliegue está previsto para finales de 2026.

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A preguntas de FARO, Steele desveló también que están trabajando en la implementación de la IA. Hasta el momento, la EFCA emplea la inteligencia artificial para evitar trabajos más comunes y rutinarios, pero el objetivo es utilizarla para mejorar el control pesquero. Identifican principalmente el análisis de las imágenes satelitales o las tomadas en las inspecciones, además de un posible uso para la identificación de especies, lo que ayudaría a acelerar la eficiencia de las pesquisas.