España «presiona» a la Comisión Europea por un mayor apoyo a la pesca al considerar «insuficiente» su mecanismo de crisis

Bruselas activó la semana pasada el artículo 26 del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), una especie de botón de emergencia que permite a los Estados miembros utilizar esta partida, previamente repartida entre ellos, para amortiguar los episodios de severo impacto para la pesca y la acuicultura, como ocurrió durante la guerra de Ucrania y vuelve a suceder ahora con el conflicto en Oriente Medio. Bajo este mecanismo de crisis, España y el resto de socios pueden proporcionar una compensación a pescadores, productores acuícolas, transformadores y minoristas «cuyos medios de subsistencia se han visto perturbados» por la escalada energética. Todo ello en un escenario tan imprevisible como gravoso, en el que se ha incrementado más de un 50% el precio del diésel marítimo en menos de dos meses, hasta los 1,067 euros/litro que los surtidores marcaban ayer.

Dicho de otro modo: la Comisión Europea entrega un dinero a cada país y ahora es cuando deja usar dichas cantidades para afrontar la tormenta que arrecía por el choque entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero cada país decide si abrir o no este paraguas para proteger a su sector, cuánto tiempo y de qué manera. A nivel nacional, fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aseguran que «este tipo de instrumentos resultan insuficientes si no van acompañados de una dotación económica adecuada», como ya puso de manifiesto la invasión rusa. El problema, explican, es que «España tiene un elevado grado de ejecución del Fempa», lo que lleva a que una parte importante del presupuesto comunitario que podría emplear ya lo haya destinado a sufragar otros apoyos.

Barcos atracados en el puerto pesquero de O Berbés, en Vigo. / Marta G. Brea

«Dado el buen ritmo de ejecución actual, consideramos necesario contar con recursos adicionales para responder con eficacia a esta situación», señalan desde el departamento que dirige Luis Planas, que ha «presionado» a Bruselas «para que habilite compensaciones dirigidas a los operadores afectados por esta crisis». «Hemos solicitado un refuerzo de su plan financiero», abundan desde la cartera: «Asimismo, de manera específica, se ha solicitado la flexibilización de sus mecanismos de gestión para permitir que las ayudas puedan tramitarse con la mayor agilidad posible».

La Xunta valora nuevas medidas

El Gobierno español activó en marzo 25 millones de euros para aliviar el alza del gasóleo marítimo, con una ayuda «equivalente a los 20 céntimos por litro». Tanto Cepesca como la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores acabaron afirmando que era insuficiente y solicitaron que se incrementase a 50 céntimos por litro. De igual modo, pidieron a la Comisión Europea que movilice «fondos extraordinarios» y abra más la mano al conceder las ayudas, con apoyos de hasta 400.000 euros por barco frente a los 50.000 euros planteados por empresa.

«A Consellería do Mar está a seguir de preto a situación e valorando posibles novas medidas ademais das xa anunciadas en semanas pasadas. É importante subliñar e ter en conta que corresponde a cada Estado membro determinar o procedemento para iso; folla de ruta da que as CC AA aínda non dispoñemos», apuntan por su parte desde la Xunta. El Ejecutivo gallego está «en permanente contacto» con los pósitos para seguir el impacto del alza del carburante marítimo en la flota, «co fin de que as decisións que se adopten vaian aliñadas coas súas demandas».