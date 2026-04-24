La Agencia Europea de Pesca detectó en 2025 cerca de 5.000 infracciones, la mitad de ellas en puerto

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) celebró esta semana la reunión de su Consejo de Administración y, como es tradición, aprovechó para trasladar el balance de lo que fue su año 2025. Según ha explicado la directora ejecutiva de la Agencia, Susan Steele, la agencia realizó durante 2025 unas 48.245 inspecciones, un incremento superior al 5% respecto a las cerca de 45.700 llevadas a cabo en 2024, que saldaron con cerca de 5.000 infracciones o suspuestas infracciones (el año anterior fueron unas 4.800). De acuerdo a lo explicado por Steele, la mitad de ellas se detectaron en puerto.

«A lo largo del año, la EFCA continuó trabajando estrechamente con los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, prestando asistencia operativa en la coordinación de las actividades de control e inspección pesqueras», ha indicado Steele, que ha recordado los siete planes de despliegue conjunto implementados en la UE.

Sobre las cifras, y además de ese 50% de infracciones detectadas en las descargas, Steele también ha concretado que un 15% se relaciona con obligaciones de declaraciones y registro de buques de pesca, mientras que un 7% de las infracciones está relacionado con artes o métodos de pesca y un 6% con temporadas de pesca o zonas de veda, entre otras.

Steele ha pormenorizado el trabajo llevado a cabo por la Agencia durante todo el año pasado, cuando se ejecutó el 99% del Programa de Trabajo Anual y el 100% del presupuesto.

Sobre la licitación lanzada el año pasado para fletar nuevas patrulleras de inspección, el responsable de la Unidad de Servicios Corporativos de la EFCA, Marcel Dedic, afirmó que se están dando los "últimos pasos" para este nuevo contrato, que tendrá "condiciones muy similares" al anterior, pero habrá que esperar todavía unos meses para conocerlo. Ha evitado desvelar qué empresas o cuántas se han presentado a la licitación.

La compra asciende a un máximo de 75 millones de euros y el primer despliegue está previsto para finales de 2026. Se divide en dos lotes, los buques operarán cuatro años y los dos primeros navegarán durante 500 días.

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Por otro lado, Steele también ha destacado que durante la reunión del consejo celebrada este jueves se eligió a sus nuevos presidente y vicepresidente, que ostentarán el cargo hasta octubre de 2029. En concreto, el director general adjunto de la Comisión Europea en la DG Mare, Kestutis Sadauskas, será el nuevo presidente de la agencia, mientras que Michael Finn será el vicepresidente.