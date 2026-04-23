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Planificación espacial

Bruselas se inspira para dar forma a la futura Ley Europea de los Océanos

Eurodiputados de la Comisión de Pesca piden que las actividades pesquera y acuícola no queden «eclipsadas» por otros sectores «más poderosos o económicamente más importantes»

Un barco de pesca del norte de Europa con varios molinos al fondo.

Un barco de pesca del norte de Europa con varios molinos al fondo. / WindEurope

Jorge Garnelo

Vigo

La Unión Europea quiere modernizar su planificación espacial marítima para «gestionar de forma justa y sostenible» los diversos usos y actividades que acogen las aguas comunitarias, «como la energía renovable marina, el transporte marítimo, la pesca, la acuicultura y el turismo». Esos son los sectores que enumera el Gobierno de Ursula von der Leyen (y por ese orden) en la consulta pública que acaba de lanzar para recabar las opiniones que darán forma a la futura Ley Europea de los Océanos. La norma con la que Bruselas aspira a mejorar la gobernanza de los mares en un contexto en el que «la demanda de espacio marítimo crece», pero que el sector pesquero y el acuícola temen que pueda suponer una nueva amenaza para su subsistencia en favor de los intereses del resto de implicados en el reparto, especialmente de los motores económicos más fuertes.

¿Se necesitan normas más estrictas para ayudar a utilizar el espacio de manera más eficiente? ¿La protección del ecosistema marino debe ser una prioridad en las decisiones? ¿La planificación oceánica debe abordar sistemáticamente los impactos del cambio climático? Estos son algunos de los interrogantes que plantea el cuestionario, disponible desde este jueves en la página web de la Comisión Europea y vigente hasta el próximo 16 de julio. Autoridades y administraciones públicas, expertos, ciudadanos y comunidades costeras están llamados a compartir sus impresiones en un formulario que también pregunta sobre la relevancia de priorizar la definición de áreas marinas protegidas (AMP), el intercambio de datos digitales o el impulso de la competitividad.

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Quien ya se ha pronunciado de antemano (y no a través de esta consulta) ha sido la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que a mediados de mes aprobó un informe por 24 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, en el que recalca que «es necesario un uso más equilibrado del espacio marítimo». «La planificación espacial marítima debe hacer más para integrar la pesca y la acuicultura», señalan los eurodiputados, que aseguran que estas actividades «suelen quedar eclipsadas por otros sectores más poderosos o económicamente importantes, como la energía eólica marina». De este modo, exigen que los parques se ubiquen en zonas menos aptas para la operativa pesquera, además de que las comunidades costeras puedan participar en el procedimiento.

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