La pesca francesa respira tras lograr que las ayudas al combustible aumenten de 20 a 35 céntimos por litro

La pesca de Francia respira más tranquila en las últimas horas después de que el primer ministro del país, Sébastien Lecornu, haya anunciado que aumentará de 20 a 30 o 35 céntimos por litro las ayudas al combustible marítimo, que continúa disparado como consecuencia del impacto de la guerra en Oriente Medio. «Los anuncios van por buen camino», ha señalado Olivier Le Nézet, presidente del Comité Regional de Pesca Marítima y Acuicultura Marina de Bretaña (Crpmem) y uno de los principales representantes del sector. Pese a ello, ha pedido más apoyos, ya que «parte de la flota pesquera no cubre sus costes operativos» ni con este incremento.

Frente a esta situación, el régimen de apoyos para aliviar la escalada energética en España se mantiene sin cambios, con la subvención de 20 céntimos por litro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el pasado 20 de marzo, tres semanas después del estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) activó 25 millones de euros para abaratar el carburante de los pesqueros, si bien la parte empresarial ha dejado claro desde su aplicación que esta cuantía es «insuficiente».

Así lo destacó la patronal de la flota, la Confederación Española de Pesca (Cepesca), en un comunicado emitido junto con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) a comienzos de este mes de abril, reclamando «la adopción urgente de medidas adicionales para hacer frente a la grave crisis que atraviesa el sector pesquero». Ambas entidades solicitaron un incremento de las ayudas al combustible «de 20 a 50 céntimos por litro y su abono mensual para garantizar liquidez a las empresas», así como «la exoneración y no solo el aplazamiento» de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores hasta, al menos, finales de 2026.