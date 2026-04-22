SALVAMENTO
Operación límite frente a Galicia: rescatan a seis tripulantes de un velero estonio con una vía de agua a 155 millas de la costa
El helicóptero Pesca 1 rescató a la tripulación, que fue trasladada a tierra a través del aeropuerto de Vigo
Gardacostas de Galicia ha tenido que intervenir hoy por la mañana en un complejo rescate a 155 millas (casi 300 kilómetros) de la costa de Galicia, frente a las Rías Baixas, para auxiliar a la tripulación de un velero. Una compleja operación que, por la gran distancia a la que saltó la alerta y tuvieron que intervenir, ha sido calificada como «límite».
Según ha podido saber este periódico, los seis tripulantes del velero extranjero Cekritito, con bandera de Estonia, tuvieron problemas en alta mar, frente a la costa de las Rías Baixas, debido a una vía de agua.
Inmediatamente, Salvamento Marítimo movilizó al helicóptero Pesca 1, que consiguió llegar a la zona a tiempo y rescatar a los seis tripulantes de la embarcación para, posteriormente, trasladarlos sanos y salvos al aeropuerto de Peinador.
El complejo rescate, particularmente por la lejanía a la costa en la que se produjo la vía de agua, fue coordinado por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra. Aunque se desconoce si el velero continúa a flote, fuentes cercanas al rescate confirman a este periódico que el barco se estaba hundiendo cuando se rescató a sus tripulantes.
Según informa Salvamento Marítimo, además del helicóptero Pesca 1, se movilizó también el Helimer 402
El Cekritito es un velero que presume de 12 metros de eslora por 4 metros de manga. El último puerto en el que habría hecho escala antes de tener que ser hoy rescatados, según se refleja en VesselFinder, fue el de Ponta Delgada (Portugal).
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