La comunidad peruana de Vigo se vuelca con la madre de un desaparecido en el 'Pitanxo', grave tras ser atropellada: «Hoy por ti, mañana por mí»

Edwin Córdova Salinas tenía 29 años cuando las impenitentes aguas de Terranova se tragaron, en la madrugada del 15 de febrero de 2022, el pesquero Villa de Pitanxo. Fue uno de los 21 fallecidos en el siniestro, su cadáver nunca apareció.

Padre de cuatro hijos, era hijo de Gloria Salinas, oriunda de la remotísima ciudad peruana de Jaén. «Hola, mamá. ¿Puedes mandarme miel de abeja, por favor?», fue el último mensaje que envió a la mujer; Edwin ya no leyó la respuesta. La mujer, que tenía entonces 65 años, lleva semanas ingresada en el Hospital Álvaro Cunqueiro con pronóstico muy grave tras haber sufrido un atropello en Vigo, entre las calles Brasil y Vázquez Varela. La comunidad peruana de Vigo ha decidido organizar una actividad gastronómica solidaria para ayudar a su hijo Frank, desplazado ahora a Galicia.

El atropello ocurrió en el cruce de la calle Brasil con Vázquez Varela. / FdV

«El apoyo es para Frank, hijo de la señora Gloria […] Él vino a ver y acompañar a su madre, dejando a su esposa e hijos, y que no cuenta con medios económicos para subsistir en pasajes o comida», dice la reseña del evento, que tendrá lugar el 2 de mayo. «Hoy por ti, mañana por mí». Se servirá una pollada, que es un plato típico de la costa y la sierra de Perú, acompañado de yuca o papa con ensalada. El precio es de 12 euros.

Cartel de la actividad gastronómica solidaria. / FDV

«Él me decía te voy a traer, vamos a conocer España y, si se puede, hasta Roma. Mi hijo era todo para mí», explicaba Gloria Salinas en una entrevista con FARO en septiembre de 2022. Edwin era también buena parte de su sustento económico, con transferencias periódicas a través de Western Union, aunque Gloria trabajaba de manera eventual en el país andino. Su teléfono era testigo de una intensa correspondencia, con mensajes diarios que se apagaron pocas horas antes del naufragio del Villa de Pitanxo. «Avisó a mis hijos», decía, en referencia a la pareja de Edwin y madre de los cuatro niños. «Yo no sabía qué hacer, quería viajar pero no tenía dinero para el pasaje». Viajó a Vigo para reclamar la bajada al pecio con la esperanza de recuperar su cadáver.

Los cuerpos de 12 tripulantes del buque no fueron recuperados.