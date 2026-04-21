Demanda pionera contra Francia (y en el punto de mira España) por no proteger a las aves marinas del impacto de la pesca

Demanda histórica firmada a seis manos contra Francia. Las organizaciones ClientEarth, Sea Shepherd France y Défense des Milieux Aquatiques han decidido movilizarse conjuntamente por lo que consideran un incumplimiento total de las obligaciones de las autoridades galas a la hora de proteger a las aves marinas del impacto de la pesca. Las tres entidades han interpuesto un recurso ante el máximo tribunal administrativo del país, el Consejo de Estado, para exigir que se apliquen de forma efectiva las leyes europeas vigentes en materia de sostenibilidad. Todo en un momento en el que, denuncian, «varias especies se encuentran al borde de la extinción».

Según destacan las ONG, «miles de aves marinas mueren cada año» en la costa del país vecino. Las capturas incidentales se cobran la vida de 34.603 ejemplares en Francia, el país con la mayor mortandad anual, pero la situación también se extiende a Polonia (21.300), Portugal (19.775), Islandia (18.996) y España (18.331).

A nivel nacional, ClientEarth está preparando acciones legales similares para reforzar la protección de las aves marinas y de los cetáceos, una ofensiva que también llevará a cabo en el Reino Unido para defender a las poblaciones animales del impacto de la pesca. «Es una tragedia evitable», dicen las organizaciones, que piden activar «con urgencia sistemas de control eficaces».