El Estado exige 6 meses de prácticas a los alumnos de la mercante pero solo les da 3: «Hay gente que ya lo da por imposible»

El acceso al empleo marítimo se convierte en una travesía incierta para muchos titulados de formación profesional, especialmente para aquellos que se dedican al ámbito de la maquinaria en la marina mercante. A pesar de que existe una percepción generalizada de falta de profesionales cualificados en el sector, la realidad que viven los aspirantes refleja un sistema con barreras de acceso significativas. «Se quejan de que no hay gente pero no nos dan facilidades, algo estaremos haciendo mal», señala Álex Rodríguez, un chapelano de 33 años que estudió el Ciclo Superior en Organización y mantenimiento de maquinaria marina en el Instituto Marítimo Pesqueiro de Vigo. La directora del centro, Ana Otero, confirma estos obstáculos: «El problema es que cuando titulan, necesitan más días de mar para ejercer, y está complicado por las condiciones».

El marinero de máquinas denuncia esta problemática desde su experiencia personal, que asegura que es compartida por muchos compañeros de toda España. «Es un problema que tengo yo y casi todos los que sacamos el ciclo superior de máquinas y queremos ir a la mercante. Nos dan las atribuciones, pero luego no nos facilitan obtenerlas realmente», explica. Según detalla, el ciclo consta de dos cursos dividido en «un año y medio de teoría y luego tres meses de prácticas». El origen del problema, al parecer de Rodríguez, se encuentra en una modificación del Boletín Oficial del Estado (BOE), introducida alrededor de 2021. Desde entonces, se exige un período de prácticas superior al que los centros educativos pueden garantizar.

«Antes no pasaba esto, cada vez el BOE lo enredan más. Soy el primero que quiere trabajar. He tenido llamadas de varios sitios y en todos me dicen que si pudieran me cogían porque buscan gente a patadas, pero nadie cumple con las condiciones», declara. «El instituto —añade— no tiene opción a hacer nada porque tú puedes escoger los tres meses de prácticas, pero el problema viene después. En el BOE está redactado de manera que necesitas seis y nadie te va a coger tres meses más, a los mercantes no les interesa cogerte como alumno en prácticas». Esto genera una contradicción en las demandas de las empresas, ya que «los armadores quieren gente con experiencia, pero no quieren llevar alumnos. Para tener experiencia, primero tienes que dejar embarcar», recalca Ana Otero. Esta falta de disposición a darle la oportunidad a los recién titulados contribuye al estancamiento del relevo generacional.

«El problema de los que quieren ir a la mercante es que compiten con la Escuela Náutica de la Marina Mercante de A Coruña y la mayoría de los barcos suelen llevar a alumnos de allí porque pueden llegar a ser jefes de máquinas. Nuestros alumnos tienen más limitaciones porque después tienen que sacar cursos de aumento de atribuciones», expresa la directora. Sin los días de mar requeridos, los titulados no pueden acceder a la prueba de idoneidad necesaria para ser oficial de máquinas y comenzar su trayectoria laboral.

El examen «tiene por objeto evaluar si el aspirante a la obtención de un título profesional está preparado para llevar a cabo las normas de competencia establecidas», tal y como establece el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. «El BOE está mal redactado, te dan unas atribuciones que después no te dejan conseguir», denuncia el joven. Esta desconexión entre la formación y las condiciones profesionales genera un vacío que bloquea el acceso al mercado laboral. En algunos casos, las propias autoridades reconocen la ambigüedad de la normativa, pero no ofrecen soluciones concretas.

Pese a las dificultades, Rodríguez, que decidió dedicarse al mar en busca de un futuro mejor porque «antes trabajaba de sol a sol», se mantiene firme en conseguir su objetivo: «Tengo claro que mi idea es sacar la prueba de idoneidad e ir a la mercante. No voy a parar hasta que llegue un momento en el que me dé por vencido o lo consiga». Sin embargo, «hay gente que ya lo da por imposible y se va a otros trabajos porque no les compensa».

El siguiente paso para llegar a su meta es embarcarse en un buque con bandera extranjera con el propósito de obtener los días de mar que le faltan para poder optar a la prueba de idoneidad. «Me voy a Alcudia con un barco de bandera de Chipre para poder acumular tiempo de mar exterior. No es por dinero, es porque necesito esos días», subraya. Esta opción implica desventajas, como tener que asumir él mismo el coste de la Seguridad Social para cotizar en España.

El panorama no es el mismo para los estudiantes de pesca, que «tienen más salida para encontrar embarque», tal y como relata la directora del Instituto Marítimo Pesqueiro. «Ahora mismo con mi tiempo de mar podría sacar oficial de pesca, pero no de marina mercante que es lo que quiero. Una te la convalidan sin hacer nada y en la otra te piden una prueba de idoneidad, que es donde está el problema. En la mercante, a la hora de la verdad te lo ponen prácticamente imposible», cuenta Álex. También «los universitarios tienen más facilidades porque tienen convenios con los barcos, pero aun así sigue faltando gente».

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Varios expertos marítimos señalan que «sería bueno que las náuticas españolas cierren el ciclo de formación, recurriendo a los barcos estatales» —como el Esperanza del Mar, el Juan de la Cosa o el Valentín Paz Andrade, entre otros— para que los estudiantes completen su formación y ejerzan así su profesión. «Es como si la autoescuela te manda a hacer prácticas a otro lugar», ejemplifican.