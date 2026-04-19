Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega

La guerra contra la pesca ilegal no cesa en Argentina. La Prefectura Naval del país ha vuelto a sorprender a un pesquero que presuntamente faenaba sin permiso dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega. Se trata del arrastrero congelador Coimbra, vinculado a la armadora Empresa de Pesca S. Jacinto, histórica firma del sector bacaladero portugués. El nuevo caso ratifica la ofensiva del Gobierno de Javier Milei contra las incursiones efectuadas por algunas embarcaciones extranjeras sobre la milla 200. Las autoridades abrirán ahora un expediente sancionador.

Conforme avanza el medio Pescare, este episodio constata el endurecimiento de la legislación argentina tras el giro dado por Buenos Aires en los últimos meses, al otorgar mayor valor probatorio al seguimiento satelital de los buques infractores para identificar y castigar su actividad ilícita. Con ese criterio, la detección de una entrada breve en sus aguas puede desembocar ya en una multa si la trayectoria, la velocidad y el comportamiento del barco sugieren que puede estar pescando sin licencia.

La lista de casos se amplía

El Coimbra es un arrastrero congelador de bandera portuguesa, botado en los años setenta y ligado a Empresa de Pesca S. Jacinto, compañía del sector bacaladero luso con presencia en aguas de Terranova (Canadá). Su señalamiento llega en un momento de máxima vigilancia en una de las zonas más sensibles del Atlántico Sur, un caladero vital para la flota de capital gallego que opera allí con licencias y bajo una regulación muy estricta. En torno a medio centenar de embarcaciones.

No es un caso aislado. Argentina ya sentó un importante precedente en las últimas semanas con la multa de 800.000 euros impuesta al Bao Feng, un potero asiático detectado dentro de sus aguas, y poco después volvió a actuar contra el Hai Xing 2 por indicios similares. En ese mismo contexto, la Prefectura Naval también puso el foco en dos barcos con puerto base en Galicia (el Fakir, de Freiremar, y el Playa da Cativa, de Moradiña), lo que evidencia que el endurecimiento del control alcanza a cualquier buque que opere saltándose los límites, sin importar su bandera.