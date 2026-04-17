Industria pesquera
«Make Fishing Great Again»: Trump crea una oficina para resucitar la pesca de Estados Unidos, donde Galicia vende más productos del mar que nunca
El nuevo despacho busca impulsar la producción pesquera del país, su capacidad de procesamiento y comercialización
Galicia exportó 9.200 toneladas de pescado, marisco y conservas en 2025 por valor de 89 millones de euros: año récord
Del Make America Great Again al Make Fishing Great Again. Estados Unidos da un nuevo paso en su estrategia proteccionista para «volver a ser grandioso», esta vez con su flota e industria pesquera (en declive) como principales protagonistas. El Departamento de Agricultura norteamericano (USDA, por sus siglas en inglés) anunció esta semana la creación de su primera Oficina de Productos del Mar, un despacho que brindará a los armadores, acuicultores y transformadores facilidades para acceder a los programas de apoyo federales. La medida llega en un momento en el que el 90% de la proteína marina que llena los estantes de los supermercados estadounidenses es importada, lo que se traduce en un déficit comercial que supera los 17.000 millones de euros al año.
Uno de los objetivos de estas dependencias será contribuir al desarrollo de la Estrategia «Estados Unidos Primero para los Productos del Mar», destinada a impulsar la producción del sector del país, su capacidad de procesamiento y comercialización. Todo ello en línea con la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump en abril de 2025 para restablecer la competitividad de la pesca yanqui, que faculta a varias agencias de su administración para combatir lo que denominó «prácticas comerciales extranjeras desleales», aliviar la carga regulatoria que asumen los pescadores y reforzar la cadena de suministro de productos del mar de EE UU.
La nula capacidad para autoabastecerse de pescado y marisco ha empujado a Estados Unidos a comprar cada vez más productos del mar al extranjero. Ejemplo de ello es Galicia, que el año pasado exportó al país norteamericano cerca de 9.200 toneladas de mercancía por valor de cerca de 89 millones de euros, récord histórico. Del total, 36,7 millones de euros están vinculados a la venta de pescado y marisco (principalmente moluscos; 22,4 millones), aunque la mayoría de los ingresos recaen en las conservas y preparaciones de proteína marina (52,1 millones de euros).
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