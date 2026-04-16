Vigo reunirá a más de 300 expertos en sostenibilidad marina en la cuarta edición del Foro GSSG

Vigo volverá a situarse en el centro del debate internacional sobre sostenibilidad de los productos del mar con la celebración, el próximo 28 de abril, de la cuarta edición del Global Sustainable Seafood Galicia Forum (GSSG). El encuentro, que tendrá lugar en la Sede Afundación, prevé reunir a más de 300 asistentes, tanto de forma presencial como online, en una jornada centrada en el análisis de la responsabilidad del sector y su impacto sobre el planeta y las personas.

El foro está promovido por la Fundación Nueva Pescanova y la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, con el apoyo del Grupo Nueva Pescanova y Abanca. La presentación oficial de esta nueva edición tuvo lugar este lunes en Vigo con la participación del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón Sánchez-Brunete; la directora de la Fundación Nueva Pescanova y codirectora del foro, Marta Costas; y el también codirector del GSSG, Ángel Matamoro.

Durante el acto, Isaac Rosón reivindicó el papel de Galicia en la gestión de los recursos marinos y subrayó que «Galicia es un referente internacional indiscutible en la gestión responsable de los recursos marinos, y foros como el GSSG son el mejor escaparate para poner en valor nuestro modelo». En esa misma línea, señaló que el enfoque de esta cuarta edición enlaza con la estrategia del Ejecutivo gallego para compatibilizar la actividad pesquera, marisquera, acuícola y transformadora con la protección de los ecosistemas marinos a largo plazo.

Rosón también puso el acento en la colaboración público-privada que sustenta esta iniciativa y defendió que «la sostenibilidad ya no es solo una exigencia global, sino una convicción firme de nuestra industria». Además, reafirmó el compromiso de la Xunta con la innovación tecnológica y la modernización de toda la cadena mar-industria para que los productos del mar gallegos sigan compitiendo en los mercados con «la máxima calidad, transparencia y responsabilidad ambiental».

Por su parte, Marta Costas destacó que el lema de este año, «Responsabilidad e impacto», da continuidad al debate abierto en la pasada edición, centrada en la medición de la sostenibilidad. Según explicó, «este nuevo encuentro incidirá en cómo las actuaciones responsables del sector de productos del mar, a lo largo de toda la cadena de valor, impactan de forma positiva en el planeta y las personas». La directora de la fundación señaló además que el foro consolida el objetivo de acercar el debate sobre sostenibilidad al ámbito de la pesca, la acuicultura y la transformación de los productos del mar.

Ángel Matamoro avanzó las cinco grandes áreas temáticas sobre las que girará esta edición: esquemas de certificación, carbono azul, desarrollo socioeconómico, reducción del desperdicio y áreas marinas protegidas. A estos ejes se sumarán la apertura de la jornada con el programa Transformación Azul de la FAO y una clausura centrada en la economía de impacto.

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«Vamos a reunir en Vigo a figuras y entidades de primer orden, contribuyendo así al progreso del sector en materia de sostenibilidad», señaló Matamoro, que situó esta cuarta edición como una nueva oportunidad para reforzar el papel de Galicia como punto de encuentro del debate global sobre el futuro sostenible de la economía azul.