Industria pesquera
La pesquera Profand se hace mayúscula: 1.116 millones en ventas y más de 20 millones para nuevas inversiones
Se afianza como primera compañía del sector en España, condición que refrendará con creces con la próxima compra de Unión Martín
El grupo, de capital 100% vigués, ha elevado plantilla hasta las 5.800 personas en todo el mundo
Grupo Profand protagonizó en el ejercicio fiscal de 2024 un hito que habría resultado impensable hace una década: el de convertirse, pese a su escasa trayectoria, en la primera compañía de España de la industria de elaborados de productos del mar por facturación, por encima de la antes inexpugnable Pescanova. Lo hizo con 1.009 millones de euros, pisando un camino muy marcado de diversificación de productos, de mercados, de verticalización de procesos y valorización de materia prima. El grupo que dirige Enrique García Chillón ha agigantado ahora su condición de líder con ingresos por importe de 1.116 millones de euros correspondientes al año 2025, como acaba de divulgar en una comunicación oficial.
Equivale a un incremento interanual de diez puntos porcentuales, si bien sus ingresos son virtualmente muy superiores. La compra de la canaria Unión Martín, también interproveedora de Mercadona, se formalizará previsiblemente en las próximas semanas y aportará al conjunto de la multinacional un volumen extra de ingresos de unos 150 millones de euros al año. Profand ha destacado en este comunicado su «relación con Mercadona», clave en su expansión.
La mejora en la facturación, asimismo, «viene acompañado de una mejora significativa en la rentabilidad operativa del grupo», destaca la empresa. El Ebitda se ha situado cerca de los 100 millones de euros, de hecho, un 27% más que en el ejercicio anterior, «impulsado por una combinación de mayor eficiencia operativa, optimización de costes y el dinamismo de su actividad comercial». Asimismo, Grupo Profand destinó 23 millones de euros en inversiones a proyectos estratégicos. Sin contar, eso sí, los 22 millones que destinará a sus instalaciones de Cambre, donde triplicará producción de mano del langostino vannamei que también cultiva en Ecuador.
«Durante 2025, Profand ha incorporado 230 nuevos profesionales, elevando su plantilla global hasta las 5.800 personas. De ellas, 3.000 son hombres y 2.800 mujeres», ha completado.
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