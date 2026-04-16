Salón Gourmets
Opromar y la estrella Michelin Lucía Freitas promocionan el consumo de pescado entre los más pequeños
La organización de armadores de pesca del Puerto y Ría de Marín, impulsora de un estudio junto a la Fundación Española de la Nutrición, suma una acción pedagógica con la chef gallega, que cocinó para niños en directo
El Real Decreto 315/2025 de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles ya se está aplicando en los colegios españoles. Por primera vez, una norma estatal fija entre una y tres raciones de pescado a la semana, obliga a alternar blanco y azul y mete tijera a frituras y precocinados. La cuestión es con qué foto se ha encontrado la ley al llegar a los comedores. Los datos que maneja Opromar no dan para ningún titular amable.
La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín lo planteó así este miércoles en el 39 Salón Gourmets de IFEMA Madrid, en la charla-degustación «Cocina gourmet para pequeños comensales. Recetas de pescado para menús escolares», celebrada en el Espacio Gastronómico Alimentos de España junto a la chef Lucía Freitas (A Tafona, una estrella Michelin y tres Soles Repsol).
La cita sirvió para volver sobre el Estudio de menús escolares en España: equilibrio energético y consumo de pescado, que Opromar elaboró con la Fundación Española de la Nutrición (FEN) sobre 2.738 comedores públicos de Primaria en las 17 comunidades autónomas. Es el primer análisis integral que se hace en España sobre esta materia, y la foto fija con la que medir ahora si el nuevo decreto consigue cambiar algo.
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
- Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
- La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
- Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
- Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
- «La oscuridad total será de hasta 30 segundos en el Altar do Sol»
- La Xunta declara 1.307 hectáreas para caza libre con cupos de seis zorros y cinco jabalíes