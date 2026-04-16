Opromar y la estrella Michelin Lucía Freitas promocionan el consumo de pescado entre los más pequeños

El Real Decreto 315/2025 de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles ya se está aplicando en los colegios españoles. Por primera vez, una norma estatal fija entre una y tres raciones de pescado a la semana, obliga a alternar blanco y azul y mete tijera a frituras y precocinados. La cuestión es con qué foto se ha encontrado la ley al llegar a los comedores. Los datos que maneja Opromar no dan para ningún titular amable.

La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín lo planteó así este miércoles en el 39 Salón Gourmets de IFEMA Madrid, en la charla-degustación «Cocina gourmet para pequeños comensales. Recetas de pescado para menús escolares», celebrada en el Espacio Gastronómico Alimentos de España junto a la chef Lucía Freitas (A Tafona, una estrella Michelin y tres Soles Repsol).

La cita sirvió para volver sobre el Estudio de menús escolares en España: equilibrio energético y consumo de pescado, que Opromar elaboró con la Fundación Española de la Nutrición (FEN) sobre 2.738 comedores públicos de Primaria en las 17 comunidades autónomas. Es el primer análisis integral que se hace en España sobre esta materia, y la foto fija con la que medir ahora si el nuevo decreto consigue cambiar algo.