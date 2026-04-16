La noruega Stolt Sea Farm invertirá 10 millones en su primera planta de acuicultura en el norte de Portugal

Stolt Sea Farm tiene el convencimiento de que podrá producir 24.000 toneladas anuales de peces planos en 2038. Así se desprende del último informe anual de la multinacional acuícola, que cuenta con 17 instalaciones en seis países europeos entre Noruega (de donde es originaria), Islandia, Reino Unido, Francia, España y Portugal. Perteneciente al grupo Stolt-Nielsen, la compañía ingresó 139 millones de dólares en 2025, un 9,6% más, y registró un beneficio operativo de 48,1 millones, con un incremento próximo al 65%. «Nos acercamos a la finalización de una nueva unidad de recirculación para lenguado en Tocha», recoge el balance del pasado año sobre su actividad en el país vecino, donde la empresa está ampliando su única granja.

En su memoria, la firma también cita «otras inversiones clave» en el territorio, aunque sin hacer mención a ellas. No ha sido hasta este miércoles cuando el alcalde de Viana do Castelo, Luís Nobre, ha anunciado en declaraciones a los medios que la empresa proyecta su primera planta en el norte luso.

Cría de rodaballos en las instalaciones de Stolt Sea Farm. / Xoán Crespo

Conforme recoge el medio O Minho en boca del regidor, Stolt Sea Farm invertirá «cerca de 10 millones de euros» en el municipio «solo en infraestructuras básicas». El proyecto incluye también la construcción de una nueva estación de tratamiento de aguas residuales (ETAR) valorada en 1,4 millones que la empresa financiará totalmente. Además, abonará al ayuntamiento una renta mensual de 6.000 euros durante 50 años.

Se trata de la última inversión internacional que la multinacional noruega proyecta fuera de Galicia, donde concentra más de la mitad de su negocio físico. La compañía cuenta con sus oficinas centrales en Santiago, un almacén logístico en Bergondo y múltiples instalaciones para la cría de rodaballo y lenguado, laboratorios, hatchery y demás infraestructuras acuícolas en siete ubicaciones repartidas en Cervo, Merexo (Muxía), Camariñas, Quilmas y Lira (Carnota), Palmeira y Couso (Ribeira). A ello se suma su desembarco en Rianxo, donde invertirá más de 40 millones de euros en una nueva planta que comenzará a funcionar en 2028 y centralizará el envasado del pescado que produce en todas sus granjas de Europa.

Granja de peces planos de Stolt Sea Farm en Cabo Vilán (Camariñas). / MARI CARMEN SUÁREZ

Mejores precios del lenguado y el rodaballo

Preguntado por los plazos para la materialización de la inversión en Viana, Nobre dijo que habitualmente se necesitan «ocho años o más», y añadió que el municipio lleva un lustro «siguiendo este proyecto». Los tiempos cuadran con la aspiración de alcanzar una capacidad productiva de 24.000 toneladas anuales en 2038 por parte de Stolt Sea Farm, que el año pasado impulsó sus ganancias por los mejores precios de venta del rodaballo y del lenguado, que se incrementaron un 12,5% y un 7% respectivamente.

En Portugal, la compañía prácticamente duplicó en 2025 sus non-current assets, activos no corrientes entre los que se incluye su inmovilizado material (terrenos, construcciones, maquinaria o mobiliario). Tal como se desprende de su informe anual, el valor de estos bienes pasó de 13,9 millones de dólares a casi 26 millones. En el caso de España (Galicia), que sigue a la cabeza por valor, aumentaron algo más de un 14% hasta rozar los 62 millones (frente a los 54,2 millones de 2024).