Vanuatu expulsa de su pabellón a tres barcos asiáticos ilegales cazados en Argentina: se han «mudado» a Tanzania para seguir pescando

El buque pesquero Bao Feng fue dado de alta en el registro de flota de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2025. Tiene 58 metros de eslora y 1.382 GT (gross tonnage o arqueo bruto); se dedica a la pesca de arrastre. El pasado 10 de enero, usando bandera de Vanuatu, fue interceptado por los sistemas de detección electrónica de la Prefectura Naval Argentina «cuando el buque navegaba a velocidades inferiores a los 6 nudos y ejecutó tareas de arrastre», ilegalmente, dentro de las aguas jurisdiccionales del país.

Pero no fue el único. La Prefectura señaló a otros dos pesqueros por prácticas idénticas, que derivaron en multas: los buques acusados fueron el Hai Xing 2 y Bao Win, también de bandera de Vanuatu. Este pequeño país de Oceanía ha procedido a expulsarlos de su registro, como acaba de divulgar Pescare. «Vanuatu toma seriamente los riesgos asociados a la pesca INDNR [siglas para pesca ilegal, no declarada y no reglamentada], y los buques que expongan la reputación del pabellón no podrán permanecer en el registro», ha indicado el administrador del Registro Internacional de Buques de Vanuatu (VISR), Saade Makhlouf.

Esta decisión no ha supuesto ningún tormento mayor para la propietaria de los barcos, la mercantil Ever Fast Pte Ltd., cuyas ramificaciones rematan en China, también como apostilla el mismo portal. Las unidades Bao Feng, Hai Xing 2 y Bao Wing han sido reabanderadas en Tanzania y siguen operando con normalidad en la misma zona de pesca del Atlántico sudoccidental, previsiblemente dedicándose a la pota (illex argentinus), como muestran sus datos de posicionamiento satelital.

Vanuatu es un país con tarjeta roja emitida por la Comisión Europea, lo que impide que su producción pesquera pueda entrar en suelo comunitario. No sucede lo mismo con Tanzania, que cuenta con casi una veintena de establecimientos autorizados para expedir sus mercancías a Europa. En este listado solo consta un barco, el MFV Pacific Star.

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Distintas investigaciones de FARO han demostrado, incluso avaladas por la propia Bruselas, cómo buques sancionados por pesca ilegal continúan en el listado de empresas validadas para vender en Europa. El comisario de Pesca, Costas Kadis, tiene pendiente el cumplimiento de una iniciativa formulada por el eurodiputado Nicolás González Casares respecto a la última pesquisa de este periódico, que ha divulgado que barcos sin licencia —retirada por operar de forma ilegal en Ghana— han mantenido esos permisos activos.