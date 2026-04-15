Donde nace la sardina: un viaje por la costa gallega a través del microscopio

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) inició a comienzos de abril desde Vigo la campaña Sareva, una misión científica que está centrando todos sus esfuerzos en estimar cuánta sardina ha alcanzado la madurez sexual en el Atlántico, así como la capacidad reproductora de la especie durante su periodo de puesta. Dentro de la fase inicial de la expedición, que comprende la costa gallega y aguas portuguesas, los investigadores ya han extraído las primeras muestras del mar gracias a una red CalVET o PairoVET, que permite efectuar dos tomas diferentes en un mismo lance vertical.

Personal del IEO mide la producción diaria de huevos de sardina en la costa gallega con un muestreador PairoVET. / IEO

Esta estructura fue diseñada por la California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations (CalCOFI) para calcular la producción de huevos de anchoa y especies similares entre 1980 y 1985. Hoy es empleada por diferentes organismos para el control de pesquerías, como ocurre en este caso. Y las imágenes recabadas, solo posibles de apreciar a través del ojo del microscopio, son sorprendentes.

La campaña Sareva se realiza entre Portugal, país con el que España coordina la iniciativa, y Francia, pasando por aguas lusas (entre Cabo Carvoeiro y el río Miño) y las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros para después continuar en el Cantábrico y la costa gala.

Esta es una de las dos misiones marítimas que el IEO impulsa desde este mes y toman como punto de partida la ciudad olívica, con el objetivo de arrojar un poco más de luz al mar de sombras en el que navega la flota de menor eslora, con muchas de sus principales especies en niveles mínimos de cuotas por el descenso de sus poblaciones. A fin de analizar el estado de estos recursos, científicos y técnicos de la institución también están realizando la expedición Pelacus, en la que se mide el stock disponible de sardina y otros pelágicos como la caballa, la bacaladilla, el jurel o el boquerón.