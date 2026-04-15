Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
El palangrero «Escualo Cuatro» pesca un túnido con una marca del programa científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, Iccat
El hallazgo permitirá mejorar el conocimiento y comprobar el comportamiento migratorio y crecimiento de la especie
Los científicos que controlan las diferentes especies del medio marino utilizan una técnica de marcado de ejemplares. El objetivo es mejorar el conocimiento y comprobar el comportamiento migratorio y crecimiento. Es lo que se hace, por ejemplo, con diferentes túnidos, pez espada o incluso con algunos tiburones pelágicos. De vez en cuando, un pesquero localiza un pez marcado, lo que siempre es un hallazgo especial y valioso para los expertos. Es lo que ha sucedido con el palangrero Escualo Cuatro, de la organización viguesa Opnapa, que ha pescado un atún patudo marcado hace casi diez años.
El programa de marcado de grandes pelágicos realizado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) comenzó en 1976. Entonces se utilizaban marcas convencionales y el objetivo principal eran las especies de túnidos. Todas tienen un número identificador y una dirección abreviada para su envío (en ocasiones también incluye teléfono y otros detalles). Y esto es exactamente lo que se toparon los pescadores del buque de la Organización de Productores Nacional de Palangreros de Altura.
Según informa Opnapa, asociación surgida del seno de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), el palangrero de 40 metros de eslora con base en A Coruña «ha recapturado un atún patudo marcado hace casi una década en el marco de un programa científico de Iccat», la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, Iccat. «Un hallazgo de especial relevancia para la investigación pesquera», explica.
La organización ha publicado fotos en sus redes, en las que se ven imágenes del atún y de la marca recuperada, que deberá ser gestionada de acuerdo al estándar marcado por la Iccat o por el propio IEO. «El sistema de marcaje permite obtener información precisa sobre el crecimiento y la evolución de la especie a largo plazo, generando datos de gran valor para la comunidad científica», recuerda Opnapa, que cree que esta recaptura «pone de manifiesto, una vez más, el papel fundamental de la colaboración entre el sector pesquero y la investigación científica para impulsar una gestión sostenible, responsable y basada en el conocimiento de los recursos marinos».
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