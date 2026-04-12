Noruega confía en un pacto con la UE sobre la caballa: «Compartimos el objetivo de que se basen que en la mejor evidencia científica disponible»

El embajador de Noruega en España, Lars Andersen, ha asegurado que hay mucho potencial para reforzar los lazos económicos con España, en ámbitos como el comercio pesquero o la energía, y ha confiado en un acuerdo con la Unión Europea sobre el reparto de las cuotas de caballa. «Tenemos nuestras diferencias sobre las cuotas pero las resolveremos mediante los mecanismos que hemos establecido en el mercado interior. Esto también se aplica a las negociaciones pesqueras anuales con la UE», ha añadido en una entrevista con Efe.

Noruega, que no pertenece a la UE pero se beneficia del Espacio Económico Europeo (EEE), considera que en un contexto geopolítico como el actual es importante reforzar ese mercado interior, según el embajador. Además, ha aumentado sus exportaciones pesqueras a España y ha disparado las ventas de salmón en la última década.

«España y Noruega tienen una relación económica muy sólida que ha crecido de forma constante desde hace muchos años, incluso en el sector pesquero, pero existe una gran potencial para fortalecer esos lazos», ha abundado Andersen.

La pesca de la caballa

Andersen ha respondido a preguntas sobre el conflicto en el marco de la UE sobre la caballa en aguas compartidas con Noruega, el Reino Unido y otros países, que suscita las críticas de España por la posición de Oslo sobre esta pesquería. Ha dicho las diferencias deben resolverse «ateniéndose» al respeto mutuo de las normas del mercado interior y sin generar barreras comerciales.

«Siempre existirán diferencias en la asignación de cuotas, pero compartimos el objetivo de que se basen que en la mejor evidencia científica disponible para asegurar una gestión sostenible (...). Estoy convencido de que alcanzaremos un acuerdo», ha añadido.

España, entre otros países, y la flota comunitaria han llegado a plantear en algún momento que Bruselas imponga sanciones a Noruega si este país se autoasigna cuotas, porque argumentan que, al igual que el Reino Unido, están aplicando recortes inferiores que los que aprobó la UE para sus pescadores.

El embajador ha mostrado prudencia sobre la negociación de la caballa, en curso, y no ha querido pronunciarse específicamente sobre las cuotas, pero ha insistido en que Noruega seguirá los dictámenes científicos.

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