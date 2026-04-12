El Cetmar prepara su 25 aniversario tras realizar casi 60 proyectos el año pasado

El Centro Tecnológico del Mar, Cetmar, celebra este año sus 25 años de vida. Para ello prepara una serie de eventos que llegarán después de un año en el que participó en un total de 59 proyectos y servicios, una actividad para la que contó con la colaboración de 182 socios con sede en 32 países. Así lo recoge la Memoria 2025 de la institución, disponible ya en su página web, en la que resume la amplía actividad del pasado curso.

Con sede en Bouzas, el centro está dirigido desde 2024 por Rosa Chapela y lleva a cabo diversas iniciativas vinculadas con el sector del mar gallego y también de otras latitudes, como demuestran, por ejemplo, los proyectos que se vienen realizando en los últimos años en países de Europa, Sudamérica, Centroamérica o, también, de África. De hecho, de las 59 acciones llevadas a cabo por Cetmar a lo largo del pasado curso el 56% fueron de ámbito internacional (33) y el 44% restante de ámbito nacional (26).

Las cifras, ligeramente inferiores a las de 2024 (cuando se alcanzaron las 64 acciones con 200 socios), se dividieron entre servicios (37) y proyectos de investigación (22) y se llevaron a cabo de la mano de un equipo compuesto por 62 profesionales de ámbitos tan diversos como las ciencias del mar, la biología, la ingeniería, el derecho, la economía, el periodismo, las ciencias políticas o la filología. La propia Chapela apuntaba en una entrevista con este medio su intención de incorporar a más perfiles vinculados a Derecho o Económicas.

Para desarrollar su trabajo, el centro se asoció con esos más de 180 centros de investigación o tecnológicos (48), además de administraciones (31), universidades (36), empresas (21), entidades y asociaciones (29), además de con el propio sector pesquero. Estos socios procedían de 32 países.

Toda esta labor fue posible gracias al respaldo económico de más de una veintena de fuentes de financiación, la mayoría de ámbito autonómico o europeo, como la Xunta a través de, entre otros departamentos, la Consellería do Mar, o la Unión Europea, que apoyó la actividad de Cetmar en cerca de 30 de las acciones desarrolladas.