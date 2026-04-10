El sector pesquero alerta del «inminente amarre» por el encarecimiento del combustible por la guerra en Oriente Próximo y pide más ayudas

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores acaban de escribir directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle una reunión y la adopción «urgente» de «medidas adicionales para hacer frente a la grave crisis que atraviesa el sector» por culpa del escenario bélico. El principal golpe viene del encarecimiento fortísimo de los combustibles. Una situación de la que llevan alertando desde el arranque de los ataques de EE UU e Israel contra Irán y que «no ha hecho más que agravarse en las últimas semanas». «Numerosos buques podrían verse obligados a cesar su actividad de forma inminente por falta de rentabilidad», lamentan. El descuadre de las cuentas «ya se está produciendo en alguno casos».

Las dos organizaciones aseguran que el litro de carburante pasó de los 0,5-0,6 euros por litro de enero a superar los 1,3 euros en muchos puertos españoles e, incluso, llegar a los 2,2 euros en otros países. «Este aumento está elevando de forma drástica los costes de explotación, situando a numerosas empresas por debajo del umbral de rentabilidad». Defienden la «relevancia estratégica» de la pesca para la economía, el empleo —unos 30.000 puestos directos— y la cohesión territorial. «Lo que está en juego no es solo la viabilidad económica de las empresas pesqueras, sino también miles de empleos directos e indirectos, la seguridad alimentaria y el mantenimiento del tejido social y económico de las comunidades costeras», remarcan.

Nuevas medidas

Empresas y cofradías dicen que las ayudas aprobadas, a pesar de reconocer expresamente el impacto del precio de los combustibles, envases, almacenamiento frigorífico y transporte marítimo en el sector, se quedan cortas. Piden que la ayuda al combustible suba de 20 a 50 céntimos por litro y se abone mensualmente para garantizar liquidez a las empresas. Que la administración tengan todo preparado ya para movilizar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) cuando la Comisión Europea avale las ayudas. El sector apela también dar un paso más en el aplazamiento previsto de las cotizaciones a la Seguridad Social y directamente pide su exoneración «hasta, al menos, finales de 2026, como medida clave para sostener el empleo en un contexto de crisis excepcional».