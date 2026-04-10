Gardacostas no baja el ritmo frente a los furtivos e incauta 300 nasas, 22 miños y 100 kilos de pulpo, marisco y pescado

El Servizo de Gardacostas de Galicia no baja el ritmo en su lucha contra el furtivismo en aguas gallegas, especialmente en lo que se refiere a la captura ilegal o irregular de pulpo, el cefalópodo rey. El ente dependiente de la Consellería do Mar anunció la incautación de más de 300 nasas, 22 miños y unos 100 kilos de pulpo, marisco y pescado.

En las últimas semanas Gardacostas ha ido informando de una serie de decomisos, principalmente en la frontera marítima con Portugal, donde es habitual que localicen cacharros ilegales para la captura de pulpo. Solo en lo que va de año van ya unos 1.400 alcatruces y casi 35.000 en cuatro años.

La última incautación anunciada se llevó a cabo en las áreas de Arousa, Vigo y Corcubión, donde se localizaron esas más de 300 nasas, 22 miños y 100 kilos de diversas especies, que «fueron devueltas al mar o donadas a centros benéficos». «Tolerancia cero contra el furtivismo para garantizar el futuro de los recursos», señala Gardacostas a través de sus redes sociales.

Por otro lado, el servicio dependiente de Mar participó este viernes en el ejercicio Marsec 26, organizado por la Comandancia Naval del Miño en el tramo internacional del río en Tui. En concreto, Gardacostas explicó el helicóptero Pesca 1 «simuló el rescate de una persona que requería auxilio inmediato en medio del río y precisaba evacuación aérea hacia un hospital».

Estas informaciones coinciden con la reunión de esta semana entre el subdirector general de Gardacostas de Galicia, Juan Codesido, con representantes de la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo (Sasemar) para avanzar en el desarrollo de un protocolo conjunto que refuerce la coordinación ante posibles incidentes en el ámbito marino.

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«Se trata de la segunda reunión celebrada a tres bandas con esta finalidad, y que permitió ahondar en esta colaboración mutua en pro de establecer mecanismos de cooperación más ágiles y eficaces para dar respuesta a situaciones que requieren la movilización de medios marítimos, aéreos y terrestres de ambas administraciones», explicaron desde la Consellería do Mar.