Anfaco denuncia que el nuevo sistema de control de Bruselas llevará al «colapso» al sector pesquero gallego en las próximas semanas

Anfaco-Cytma denunció este jueves que el nuevo sistema europeo de control de importaciones pesqueras podría provocar un «colapso» en el sector si no se corrigen los problemas operativos que está generando en los puertos. Durante un café informativo celebrado en la sede de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), el secretario general de la entidad, Roberto Alonso, aseguró que la implantación de CATCH continúa provocando «semanas de retrasos» en la tramitación de las mercancías y el impacto podría ser peor a partir del mes que viene.

«Los depósitos aduaneros están llenos, los retrasos se suceden y aún no estamos en la época fuerte del año», advirtió Alonso, que señaló que el sector se aproxima a una situación de inminente «colapso» si el problema no se corrige antes del periodo de mayor actividad comercial, que se concentra entre mayo y junio.

El responsable de Anfaco criticó la forma en que Bruselas ha puesto en marcha el nuevo sistema. «No entendemos cómo se ha hecho de forma tan atropellada», afirmó, denunciando que la Comisión «ha cometido errores» en la implementación de CATCH. Según explicó, el sector echa en falta «una unión aduanera real» en la Unión Europea y considera que el nuevo sistema introduce más cargas burocráticas para los operadores. «Se nos obliga a tener más herramientas digitales que no mejoran la situación», subrayó.

Un sector estratégico con récord de actividad

Durante el encuentro, Alonso presentó el balance de actividad de Anfaco correspondiente a 2025, un ejercicio que la entidad calificó como «complejo» pero que cerró con cifras récord. La organización alcanzó unos ingresos de 8,3 millones de euros, la cifra más alta de su historia reciente, y el 85% de su facturación procedió de sus actividades de I+D+i.

Galicia, epicentro de la industria del mar

El peso de la industria vinculada a Anfaco es especialmente relevante en Galicia. De las 251 empresas asociadas, el 55,5% se encuentran en la comunidad, donde la entidad cuenta con una trayectoria de 122 años.

Estas compañías generaron en 2024 una facturación estimada de 13.854 millones de euros, lo que equivale al 71,6% del total del sector de productos de la pesca y la acuicultura en España. Además, concentran el 86,1% del empleo del sector, con 25.345 trabajadores.

Galicia se consolida además como la gran potencia exportadora del sector. Más de la mitad del volumen total de exportaciones españolas de productos del mar procede de la comunidad, porcentaje que supera el 70% en categorías como las preparaciones y conservas de pescado y marisco.

A nivel nacional, el sector exportó en 2025 más de 1,1 millones de toneladas de productos del mar por valor de 5.700 millones de euros, con el pescado congelado como principal producto comercializado. «Lo que se está consiguiendo en este territorio es único», defendió Alonso, que subrayó que la industria transformadora es «parte fundamental de la supervivencia de toda la cadena de valor».

«Contramedidas» ante el veto de Marruecos

Pese al dinamismo exportador, la industria continúa dependiendo en gran medida de la importación de materia prima. El balance comercial del sector de pesca y acuicultura registró en 2025 un déficit de 3.555 millones de euros.

«Seguimos siendo un sector dependiente de las importaciones», explicó Alonso, señalando que el sistema extractivo nacional «no es capaz de satisfacer todas las necesidades de la industria».

Las importaciones de productos del mar crecieron un 5,9% en volumen el pasado año, hasta superar 1,72 millones de toneladas, mientras que las exportaciones aumentaron un 4,5%. El 68,5% de los productos comercializados fuera de España se destinó al mercado comunitario, si bien el sector expande su presencia internacional a 149 países.

En materia comercial, Alonso también se refirió al veto impuesto por Marruecos a la exportación de sardina, una decisión que afecta directamente al abastecimiento de la industria transformadora europea. El secretario general de Anfaco-Cytma lamentó que este tipo de restricciones unilaterales generan una fuerte incertidumbre en la cadena de suministro y reclamó una respuesta firme desde las instituciones comunitarias. En este sentido, aseguró que, si la situación se prolonga, el sector está dispuesto a solicitar la adopción de «contramedidas comerciales». «No me gustaría llegar a ellas, pero si esto se prolonga así habrá que plantearlas», señaló, apuntando a la posibilidad de adoptar medidas equivalentes, para el sector pesquero marroquí u otros sectores, con el objetivo de defender los intereses de la industria del mar europea.

Nueva caída del consumo

El crecimiento exterior contrasta con el retroceso del consumo doméstico. En el año móvil comprendido entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el consumo de productos del mar en los hogares españoles cayó un 1,9% en volumen, hasta las 833.245 toneladas, aunque aumentó ligeramente en valor.

El pescado fresco fue el segmento que más retrocedió, con una caída del 5,6%, mientras que productos más prácticos o preparados ganaron terreno, como los mariscos cocidos (+14,3%) o el sushi (+10%).

Para el secretario general de Anfaco, este contexto refuerza la necesidad de políticas que impulsen el consumo, como la tan pretendida rebaja del IVA para los productos del mar. «Es de recibo y de justicia que este sector tenga una fiscalidad saludable», defendió.