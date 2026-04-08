Un monte submarino a 55 millas náuticas de Vigo en honor a la pionera gallega de la oceanografía

Aunque se desconoce en qué año fue exactamente, el primer nombre de mujer con el que se bautizó a un relieve del fondo marino español es el de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán. En su caso fue un espolón, una cima o cresta que sobresale de un elemento morfológico de mayor tamaño, como por ejemplo un monte submarino. Y será un monte submarino a 55 millas náuticas de Vigo ahora, décadas después, el que reciba el nombre de la oceanógrafa Ángeles Alvariño (Serantes, Ferrol, 1916), reconocida mundialmente como una pionera en la investigación marina.

Así consta en un nuevo estudio liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) en colaboración con el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). El trabajo ha analizado por primera vez de forma sistemática los talasónimos, los nombres que identifican las formas del relieve submarino en las cinco demarcaciones marinas del país. Contempla 443 denominaciones, convirtiéndose en la mayor compilación realizada hasta la fecha de las profundidades de las aguas españolas.

Principales relieves de la demarcación noratlántica: el 35, el monte submarino que a partir de ahora tomará el nombre de Ángeles Alvariño; el 34, el espolón de Emilia Pardo Bazán. / IEO-CSIC/ICM-CSIC

Junto a los nombres existentes, los autores proponen nuevas denominaciones para varios relieves que hasta ahora no habían sido bautizados. Se ha querido reconocer la labor científica de cinco mujeres en el campo de las ciencias del mar (María Pilar Mata, Jeanne Baret, Jimena Quirós, Marie Tharp y Ángeles Alvariño), teniendo en cuenta que hasta ahora no se había homenajeado a ninguna investigadora.

De Breogán a Valle Inclán

En la demarcación noratlántica hay 87 talasónimos. El 65% hacen referencia a una localización geográfica cercana y un 24% están relacionados con los nombres de investigadores o figuras históricas, entre los que también se encuentran un monte submarino de Breogán y un valle de Valle Inclán.

Un monte submarino es una elevación aislada destacada, comúnmente en áreas oceánicas y con menor presencia en los márgenes continentales. Suelen tener una base circular, pero los hay también de geometría alargada o incluso rectangular, y superan los 100 metros de altura.

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Ángeles Alvariño (Serantes, Ferrol, 1916 - La Jolla, Estados Unidos, 2005) fue una destacada oceanógrafa, bióloga y zoóloga gallega, reconocida mundialmente como una pionera en la investigación marina. Fue la primera científica española en embarcarse en buques de investigación internacionales y describió 22 nuevas especies marinas durante su trayectoria.