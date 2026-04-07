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Mar amplía la inversión en Gardacostas a 4.200 prendas para los uniformes de los agentes

Destina casi 310.000 euros tras los 1,2 millones de euros en licitaciones en 2025

Agentes a bordo de una de las patrulleras de Gardacostas

Agentes a bordo de una de las patrulleras de Gardacostas / Gardacostas

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

La Consellería do Mar continúa con sus inversiones para mejorar el Servizo de Gardacostas de Galicia. Si el año pasado se licitaron contratos por más de 1,2 millones de euros para los medios terrestres y marítimos, la primera compra lanzada en este curso amplía el radio de acción al vestuario que llevan los agentes. En concreto, busca la adquisición de 4.200 prendas de distinto tipo para vestir a su personal.

A la espera de que se concrete la entrega de las patrulleras de mediano porte, encargadas por 2,89 millones a Astilleros Polináutica, y de que se lance la licitación para dos lanchas de aluminio, la Consellería se centra en el suministro de la vestimenta de uniformidad para sus agentes de Gardacostas por un valor total de 309.335,95 euros (IVA incluido).

Según los pliegos, se estima la entrega de 4.200 prendas, que van desde los calcetines, botas, cinturones o gorras hasta las camisas, polos, cazadoras o chalecos. En total son más de 140 los efectivos que forman parte del Servizo, a los que se sumarán en breve otros 23 tras el proceso selectivo abierto.

Además, plantea que el licitador debe incluir una plataforma de puntos, un sistema de compra a través de tienda online para gestionar el suministro del equipamiento. Además, se establece «como una prescripción necesaria» la implantación por parte de la empresa que resulte ganadora de un servicio para la recogida y reciclado de las prendas antiguas.

Las compras realizadas el año pasado para Gardacostas se centraron en dos nuevos camiones por 453.000 euros (IVA incluido), los 12 todoterrenos tipo pick-up (que se entregaron recientemente) por más de medio millón de euros o 141.050 euros destinados a la compra del combustible para las embarcaciones de vigilancia, control y rescate.

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Solo en 2025 Gardacostas realizó 9.704 inspecciones, se retiraron más de 36.000 aparejos de pesca prohibidos y se incautaron 27.477 kilos de producto, principalmente marisco y pescado capturado de forma irregular.

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