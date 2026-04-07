La CIG reclama desbloquear la jubilación anticipada del personal de Gardacostas

La CIG ha urgido este martes a desbloquear el expediente para el reconocimiento de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada del personal del Servizo de Gardacostas de Galicia. El sindicato denuncia que la falta de actuación tanto de la Xunta de Galicia como del Gobierno español mantiene paralizada la tramitación y prolonga una situación de discriminación que, asegura, afecta a este colectivo desde hace años.

El sector de Autonómica de la CIG-Administración ha reiterado su petición de reunión con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y ha solicitado también la intervención del delegado del Gobierno para impulsar un procedimiento que, según denuncia, lleva demasiado tiempo sin avances.

La organización sindical considera «inaceptable» este bloqueo, especialmente después de meses de espera a que la Xunta formalizara su adhesión al procedimiento, tras haber manifestado su disposición a colaborar en el marco de la comisión de seguimiento.

Según expone la CIG, el personal de Gardacostas desarrolla su trabajo en el mar en condiciones de especial dureza, pero no tiene reconocidos los coeficientes reductores para la jubilación anticipada que sí se aplican a otros trabajadores y trabajadoras del mismo ámbito. El sindicato recuerda que esta reivindicación ha sido trasladada en numerosas ocasiones tanto a nivel político como administrativo, e incluso llegó al Congreso en 2017 y 2022 mediante propuestas legislativas impulsadas por la central.

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La CIG subraya que a este personal se le exigen las mismas condiciones que al incluido en el Régimen Especial del Mar, como formación específica, reconocimientos médicos y requisitos para embarcar. Además, desempeñan funciones de inspección, salvamento y control en situaciones de riesgo y, en muchos casos, comparten medios y embarcaciones con personal sí integrado en ese régimen.