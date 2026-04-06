La pesca guardesa y del norte de Portugal, tras el accidente de la planeadora «Calano»: «Va más allá de un hecho puntual»

La cofradía de A Guarda y la Organización de Mariñeiros/as Luso-Galaica han expresado su profunda preocupación tras el accidente sufrido el domingo por la planeadora Calano en lo que consideran como uno de los tramos más peligrosos del litoral gallego. Según denuncian, se trata de una situación que «va más allá de un hecho puntual» y que tiene que ver con

Al filo de las 10.00 horasel servicio de Gardacostas de Galicia enviaba hacia la zona de A Guarda al helicóptero Pesca I tras ser avisado de que un barco del tipo planeadora de seis metros de eslora había naufragado en esas aguas. Las dos personas que viajaban a bordo, el patrón mayor de A Guarda y su hermano, cayero al agua y fueron rescatados por otro barco «sanos y salvos», aunque con hipotermia por el tiempo que pasaron en el agua.

Desde ambas entidades han querido agradecer la rápida intervención de los servicios de emergencia, así como destacar la valentía y solidaridad de los propios profesionales del mar, que participaron activamente tanto en el rescate como en la recuperación de la embarcación, ya trasladada a puerto.

El «Calano» siendo remolcado a puerto / FdV

Sin embargo, también recuerdan que las 100 familias que dependen de la pesca y que viven en esta zona se enfrentan a un problema estructural. Para empezar, porque trabajan en unas condiciones especialmente adversas, con una exposición directa al Atlántico que se agrava durante episodios de mala mar, cada vez más frecuentes e intensos.

Además de los factores naturales, señalan un elemento clave: el alejamiento geográfico de los medios de rescate, lo que provoca que, en muchas ocasiones, sean otros marineros quienes acudan en primer lugar a auxiliar a embarcaciones en peligro. El caso del Calano, subrayan, es un ejemplo más de esta situación.

Abrir un debaje urgente

Ante este escenario, el sector reclama abrir un debate urgente que aborde cuestiones como la desigualdad de riesgo entre zonas costeras, la relación entre exposición y tiempos de respuesta, y la necesidad de reforzar y descentralizar los servicios de salvamento en puntos especialmente vulnerables.

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Tras el susto, la cofradía insiste en la necesidad de una reforma profunda de la política pesquera de la Xunta, especialmente en lo relativo a la pesca artesanal. Reclaman una mayor adaptación a la realidad de cada zona, más diálogo con el sector y medidas que permitan afrontar los efectos de un cambio climático cada vez más presente en el día a día del mar.