Otro titán para la pesca pelágica holandesa: el «Annie Hillina» procesará 400 toneladas diarias a bordo

Su actividad ha sido siempre controvertida y continúa siéndolo a día de hoy: buques arrastreros de enorme envergadura y capacidad, conviviendo en los mismos espacios que otras unidades de arrastre o palangre de 30 o 40 metros de eslora. Son las embarcaciones pelágicas de capital holandés, como Annelies Ilena o Willem van der Zwan, de 145 y 142 metros de eslora, respectivamente, que conviven en caladeros como el de Gran Sol con el Pepe Barreiro Dos o Cantábrico Tres.

Acaba de salir del astillero turco de Tersan, en Yalova, un nuevo soldado de este ejército: el Annie Hillina, de 111,2 metros de eslora y 21,2 metros de manga, según las especificaciones técnicas de la compañía de diseño naval Skipsteknisk. Este buque, que recalará en el puerto de Valleta (Malta) el día 6 en su ruta hacia Países Bajos, tiene capacidad para el procesado diario de 400 toneladas. Está preparado para albergar una tripulación de 60 personas.

Su puerto base será el de Ijmuiden, donde se celebrará la ceremonia de bautizo. El Annie Hillina es el reemplazo natural del Annelies Ilena, que ha llevado a gala ser el buque de pesca más grande del mundo. Ahora utiliza pabellón de Polonia pertenece al grupo polaco Atlantex, que lo adquirió a la corporación holandesa Parlevliet & van der Plas para hacer surimi.

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Los buques factoría y los grandes arrastreros pelágicos no están prohibidos y tampoco están bajo ninguna vigilancia específica por parte de la Comisión Europea. Tampoco prevé otorgarles una categoría distinta pese a sus dimensiones: presentan una eslora media de 125 metros, más de tres veces la de toda la flota de pabellón español (36 metros). Este tipo de buques, en su mayoría, son miembros de la PFA (Pelagic Freezer-trawler Association), a la que pertenecen PFA Parlevliet & Van del Plas, Cornelis Vrolijk, W. van der Zwan, France Pélagique, North Atlantic Fishing Company (Reino Unido), Atlantex (Polonia), Doggerbank Seefishcherei (Alemania) y la Lituanian Long Distance Fishery Association.