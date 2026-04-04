Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas

En las proximidades de la isla de Tambo (Poio), zona choquera por excelencia, es habitual ver estos días a pesqueros artesanales y barcos de recreo compartiendo el mismo espacio y la misma actividad. Lanzan las cañas a la ría de Pontevedra, los primeros normalmente con más atino que los segundos. Pero algunos aficionados ya le están pillando el truco y no es solo por la práctica, sino por las lecciones que imparte la inteligencia artificial.

Es el caso de un grupo de gallegos que este viernes fue a pescar allí y tiró de imaginación (y ChatGPT) para planificar lo mejor posible su jornada. Los jóvenes introdujeron el parte meteorológico, el tiempo que iban a estar y diferentes datos técnicos en la aplicación para elegir los lugares ideales de fondeo o saber qué potera y qué peso utilizar, en función también de la luz, la marea y la profundidad.

El resultado: quince chocos en una mañana de faena. «No me esperaba que fuese tan bien. La experiencia fue brutal», destaca uno de los pescadores, que prefiere no dar su nombre.

Infografía realizada con apoyo de la IA por un grupo de gallegos que este viernes pescó en las proximidades de la isla de Tambo (Poio). / Cedida

Natural de Pontevedra y residente en Madrid, este aficionado eligió apoyarse en la IA porque quería aprender y no le bastaban los tutoriales de internet, como los vídeos que muchos influencers y canales de pesca cuelgan en YouTube y otras redes sociales. «Es muy complicado extraer lecciones porque cada zona es distinta», explica. En cambio, ChatGPT ofrece consejos ad hoc, adaptados a cada momento y a cada pescador: «Es súper personalizado: puede crear imágenes o esquemas de montaje de las cañas y te dice qué cambios hacer».

«Me sorprendió que la IA supiese tanto»

Con el apoyo de la inteligencia artificial, el grupo elaboró una infografía tomando como referencia un plano cenital de la isla de Tambo. Gracias a ella determinaron hacia qué puntos desplazarse en función de la hora y así aumentar sus posibilidades de capturar cefalópodos.

«Me sorprendió que la IA supiese tanto sobre la zona específica por la que le preguntaba», reconoce el pescador: «Venir en Semana Santa, estar una mañana con mis amigos y que además pescáramos ha sido genial».