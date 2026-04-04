Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años

Las normas de seguridad y de prevención de la contaminación para los buques de pesca de menos de 24 metros de eslora están reguladas por el Real Decreto 543/2007, de 27 de abril. Hasta su promulgación no existía un reglamento unificado al respecto para este tipo de embarcaciones, las más numerosas en el censo español, sino que que estaba «disperso» y solo abarcaba «aspectos parciales». Esta normativa incluso supuso la actualización de una orden del año 1947 sobre alturas mínimas de líneas de máxima carga. Este decreto establece que «toda embarcación de pesca de eslora menor de 12 metros, al término de su construcción, será sometida a una evaluación de su estabilidad y flotabilidad». Lo que no obliga es a someter los buques a un test periódico de estabilidad cada 10 años, como sí afecta a los de más de 24 metros de eslora.

Esto cambiará a corto plazo, aunque todavía no hay fechas. A preguntas de FARO, fuentes oficiales de la Dirección General de la Marina Mercante han confirmado que «el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene en su agenda normativa» la modificación del Real Decreto, de modo que los pesqueros de entre 12 y 24 metros pasen también este examen. Marina Mercante había anticipado esta reformulación de la norma en la memoria anual de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) de 2023 y dentro de las recomendaciones tras el naufragio del pesquero gallego Sempre Güeto. Ahora bien, las mismas fuentes han abundado que «la actualización de esta norma no solo responde a la toma en consideración de las propuestas de la Ciaim, sino también a otras cuestiones detectadas en la Dirección General de la Marina Mercante».

Son aspectos «que comportan una complejidad notable, que requiere no solo un cuidadoso análisis, sino también tener en cuenta la situación y necesidades de la flota pesquera comprendida en su ámbito de aplicación» o la «opinión del sector pesquero». De momento, la reforma del Real Decreto 543/2007 no ha iniciado los trámites de participación pública. El equipo del ministerio que preside Óscar Puente quiere atender también a la «posición que pueda adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación» sobre estos test de estabilidad. Entre tanto, han zanjado desde Madrid, «la Dirección General de la Marina Mercante lleva a cabo la inspección, reconocimiento y certificación de los buques y embarcaciones pesqueras menores de 24 metros de eslora, tarea a través de la cual vela por la seguridad de la navegación».

El antes y el después del "Sempre Güeto" / FDV

El precedente

El pesquero Sempre Güeto, de 22 metros de eslora, fue construido en 2003 en las instalaciones de Astilleros Piñeiro con el nombre de San Xiao Primero. Pero también con otra estructura, que fue modificada sin autorización tras el cambio de propietario en algún momento después del año 2016. Según el informe de la Ciaim, el buque ganó mucho peso –elevó la amura en la estampa de popa y el disco de fancobordo quedó literalmente por debajo de la altura de la mar– y no aumentó el tamaño de las puertas de desagüe, y lo hizo con el exclusivo objetivo de “albergar artes [de pesca] de mayores dimensiones”.

Volcó el 17 de junio de 2021 debido a su precaria estabilidad. El análisis de la Ciaim fue muy duro y crítico con los los inspectores de Capitanía Marítima de A Coruña, al entender que no actuaron con diligencia a la hora de validar la salida a la mar del pesquero. Los cambios sin autorizar en la estructura del buque eran muy evidentes, así como la mala estabilidad, y el armador nunca fue apercibido. «Sin restar importancia a la actuación de la parte armadora, se hace difícil justificar que, a lo largo de todos estos años, ningún inspector de las Capitanías Marítimas que han asistido a este buque, haya advertido alguno de estos cambios», rezaba el informe de la Ciaim sobre las modificaciones ejecutadas en el barco. «Uno de los puntos básicos que se debe comprobar es si el buque se corresponde con el proyecto aprobado por la Administración».

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Además de solicitar pruebas periódicas de estabilidad para pesqueros de menos de 24 metros, la Comisión de Investigación emplazó al Gobierno a «realizar una acción formativa específica dirigida a los inspectores de los Servicios de Inspección de las Capitanías Marítimas donde tengan su puerto base pesqueros de cerco».