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Alianza internacional

Opmega extiende sus redes de Portugal a Grecia con un nuevo socio internacional y más a la cola

La principal alianza de mejilloneros gallegos incorpora a Cathrin Fish, con sede en Fthiotida, como su segunda delegación extranjera

Estudia la adhesión de otra sociedad lusa

Bateeiros de A Illa desdoblan cuerdas de mejillón.

Bateeiros de A Illa desdoblan cuerdas de mejillón. / IÑAKI ABELLA

Jorge Garnelo

Vigo

Además de ser la principal alianza de los mejilloneros gallegos, Opmega es una de las seis organizaciones de productores pesqueros (OPP) de España de ámbito transnacional (y la única en el campo de la acuicultura, puesto que el resto pertenecen a la pesca extractiva). La entidad adquirió esta dimensión tras la inclusión de la lusa Testa&Cunhas en 2019 y desde entonces no ha dejado de impulsar su proyección internacional, suscitando el interés de algunas empresas extranjeras que se han visto seducidas por la solidez de su modelo asociativo y su gran red comercial.

Es el caso de la griega Cathrin Fish, afincada en Fthiotida. La sociedad posee long-lines en el Mar Egeo y se ha incorporado a la asociación gallega, que pone su pica en el país helénico con su undécima delegación junto a las que ya tiene en las rías de Muros y Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo, así como en Portugal.

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Opmega analiza en estos momentos también la entrada de un nuevo socio luso, lo que supondría ampliar la presencia portuguesa que de momento solo corre a cargo de Testa&Cunhas. Con sede en Gafanha da Nazaré, la empresa opera desde 2012 una concesión marítima de 30 años sobre 395 hectáreas denominada «Algarve Offshore Seashells», a una milla de Lagos. Allí produce mejillones, ostras y vieiras en una planta con una capacidad productiva de más de 1.000 toneladas.

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