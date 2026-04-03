Alianza internacional
Opmega extiende sus redes de Portugal a Grecia con un nuevo socio internacional y más a la cola
La principal alianza de mejilloneros gallegos incorpora a Cathrin Fish, con sede en Fthiotida, como su segunda delegación extranjera
Estudia la adhesión de otra sociedad lusa
Además de ser la principal alianza de los mejilloneros gallegos, Opmega es una de las seis organizaciones de productores pesqueros (OPP) de España de ámbito transnacional (y la única en el campo de la acuicultura, puesto que el resto pertenecen a la pesca extractiva). La entidad adquirió esta dimensión tras la inclusión de la lusa Testa&Cunhas en 2019 y desde entonces no ha dejado de impulsar su proyección internacional, suscitando el interés de algunas empresas extranjeras que se han visto seducidas por la solidez de su modelo asociativo y su gran red comercial.
Es el caso de la griega Cathrin Fish, afincada en Fthiotida. La sociedad posee long-lines en el Mar Egeo y se ha incorporado a la asociación gallega, que pone su pica en el país helénico con su undécima delegación junto a las que ya tiene en las rías de Muros y Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo, así como en Portugal.
Opmega analiza en estos momentos también la entrada de un nuevo socio luso, lo que supondría ampliar la presencia portuguesa que de momento solo corre a cargo de Testa&Cunhas. Con sede en Gafanha da Nazaré, la empresa opera desde 2012 una concesión marítima de 30 años sobre 395 hectáreas denominada «Algarve Offshore Seashells», a una milla de Lagos. Allí produce mejillones, ostras y vieiras en una planta con una capacidad productiva de más de 1.000 toneladas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»