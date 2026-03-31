La crisis de mortandad empuja a medio millar de mariscadoras gallegas a cobrar el «paro», cuatro veces más que hace un año

El drama del marisqueo no cesa en Galicia, donde seis de cada diez zonas de explotación registran una mortandad «severa». Más de la mitad del berberecho y la almeja babosa no logró sobrevivir en estas áreas al tren de borrascas registrado en el arranque del año, con especial afectación del recurso en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. Un hecho que ha llevado a la Xunta a movilizar 22,7 millones para restaurar los bancos de 25 cofradías, al mismo tiempo que el número de mariscadoras forzadas a parar se ha ido incrementando.

Según las cifras más actualizadas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado enero se contabilizaron 448 trabajadoras del mar cobrando ya su particular «paro», la prestación por cese de actividad gestionada por el Instituto Social de la Marina (ISM), como consecuencia de la crisis del sector. Son cuatro veces más que las 111 de enero de 2025 y la cifra más alta desde septiembre de 2024, el mayor nivel en los últimos 15 meses. Del total, 440 profesionales están afincadas en la provincia pontevedresa.

Ayudas para «salir de la UCI»

Se trata de una cifra en todo caso provisional, teniendo en cuenta que no contempla el golpe del temporal en febrero y su impacto en los bancos, donde el efecto desalinizador de la lluvia ha resultado letal. Los pósitos perjudicados por este nuevo episodio de mortandad deben ahora decidir si se acogen o no a los convenios de colaboración propuestos por el Gobierno gallego, que ofrece 700 euros al mes (por 48 horas de trabajo) a las mariscadoras que se presten a regenerar las zonas afectadas.

«Arcade está en la UCI y esta ayuda puede ayudarnos a salir de ella», confiesa la mariscadora Rita Míguez, que reconoce que muchas trabajadoras del mar se están buscando la vida en tierra ante la falta de recurso, como empleadas del hogar o en la hostelería. Pilar Otero, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), explica por su parte que se han sumado a la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra y han enviado un escrito al ISM en el que solicitan eximir del pago de la cuota de la Seguridad Social a las profesionales que no pueden trabajar en estos momentos. Y es que paradójicamente solo están exentas de abonarla aquellas que sí perciben la prestación por cese de actividad, inexistente para muchas trabajadoras que no han podido cotizar lo suficiente para generarla o ya la han consumido ante la prolongación de una crisis que lleva años pronunciándose, con mayor o menor intensidad.

La Administración desembolsó casi 434.000 euros a las mariscadoras gallegas por las 448 prestaciones por cese de actividad en vigor en enero, un importe equivalente a una paga media de 970 euros al mes. Además, asumió la cobertura de sus cotizaciones, por otros 159.000 euros. Y en el mismo mes se tramitaron 153 solicitudes para acceder a estos apoyos de forma favorable, todas ellas vinculadas a causas de «fuerza mayor» y registradas en la provincia de Pontevedra.