Casi 300 largadas de aparejos, descargas en alta mar y cinco meses sin descanso: así opera un barco chino frente a las costas de Argentina

El buque Lu Rong Yuan Yu 978, de casi 500 GT, pertenece a la compañía Rongcheng Ronyuan Fishery, con base en la provincia china de Shangdong. Lleva desde mediados del pasado mes de noviembre trabajando sin descanso frente a las costas de Argentina. Partió a esta zona de pesca desde el puerto uruguayo de Montevideo, pero desde entonces no ha necesitado volver a atracar porque ha vaciado sus bodegas en media docena de ocasiones en alta mar. Su caso es solo un ejemplo, pero servirá de guía. ¿Cómo operan este tipo de pesqueros?

La última vez que el Lu Yong Ruan Yu 978 estuvo en casa, en China, fue el 2 de septiembre de 2024: han pasado 940 días, como muestran sus datos de posicionamiento satelital. Permaneció parado en Uruguay varias semanas, entre agosto y noviembre, cuando se incorporó a la pesca de pota fuera de la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina, antes de la apertura formal de esta pesquería por parte de Buenos Aires. Desde entonces ha registrado casi 300 eventos de pesca, día tras día, excepto en jornadas que utilizó para desplazarse dentro de la misma área geográfica.

El rastro del «Lu Rong Yuan Yu» / GFW

El motivo por el que no ha necesitado ir a puerto en casi cinco meses tiene varios nombres propios: Huang Xiang 8 o Hua Xiang 5, por ejemplo, que son buques reefer —normalmente controlados por la misma armadora de los pesqueros— donde descargan sus capturas y que prestan servicio a decenas de embarcaciones. También tuvo un encuentro en alta mar con el Lu Rong Yuan Yu 668, que en abril del año 2020 protagonizó una escandalosa huida tras haber sido cazado pescando en aguas jurisdiccionales del país. Logró escapar, aunque un mes después se entregó en Puerto Madryn para hacer frente a una multa administrativa de, al cambio actual, menos de 5.900 euros (10 millones de pesos). Este último barco, el Lu Rong Yuan Yu 668, ha preservado la licencia para vender su pescado en la Unión Europea, como ya analizó FARO.

El barco mercante congelador «Hua Xiang 8» / Marine Traffic

Es habitual que este tipo de pesqueros, además de descargar en mercantes reefer, también utilicen los servicios de repostaje en alta mar de unidades de bunkering, aunque en este caso no consta documentado en base a sus datos de posicionamiento AIS. Pero volvamos al principio, al potero chino Lu Rong Yuan Yu 978. Porque es un viejo conocido de las autoridades de Uruguay, y no solo por las visitas recurrentes a Montevideo. En el año 2021 uno de sus tripulantes, de nacionalidad indonesia —la mayor parte de los marineros lo son— sufrió una grave lesión de espalda tras caerse por las escaleras, pero el capitán, de acuerdo a la investigación del Pulitzer Ian Urbina, se negó a llevarlo a puerto. Pasó cinco meses trabajando enfermo; fue repatriado desde Uruguay y solo pudo volver a caminar con muletas.

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El mismo periodista norteamericano ha documentado casos en este barco de beriberi, una patología que surge de la deficiencia de la vitamina B1 y vinculada a situaciones de cautiverio.