Transporte marítimo
El oleaje retiene tres días en la ría de Vigo a un barco de 150 metros con medio centenar de palas eólicas
El «UHL Focus» solicitó fondeo interior el sábado porque la altura de las olas era incompatible con su carga
Partirá previsiblemente mañana para continuar con su ruta, que arrancó en China y concluirá en Alemania
El oleaje que este fin de semana registró el Atlántico ha forzado al carguero UHL Focus, de 150 metros de eslora, a refugiarse en la ría de Vigo. El buque de bandera portuguesa solicitó el sábado a la Autoridad Portuaria poder fondear en aguas interiores porque la altura máxima de las olas era «incompatible» con su carga, medio centenar de palas eólicas que transporta de China a Alemania.
Procedente de Las Palmas (Canarias), donde realizó su última escala el pasado martes, la embarcación partirá previsiblemente mañana para continuar con su ruta, toda vez que vuelva la calma a los alrededores de la costa olívica.
Una veintena de buques sostenibles
El UHL Focus opera bajo la marca United Heavy Lift (UHL), uno de los principales proveedores de servicios de transporte marítimo para cargas sobredimensionadas y sensibles. Cuenta con 21 barcos de los que 19 son hermanos gemelos de la familia F900 Eco-Lifter, cuya huella de carbono es entre un 30% y un 50% menor que la flota de carga pesada existente en el mercado.
Los cargueros de UHL, con sede en Hamburgo, fueron construidos entre 2018 y 2024, y el UHL Focus en 2019. El buque posee 26 metros de manga y un arqueo bruto de más de 16.700 GT (Gross Tonnage).
Suscríbete para seguir leyendo
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»