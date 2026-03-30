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Transporte marítimo

El oleaje retiene tres días en la ría de Vigo a un barco de 150 metros con medio centenar de palas eólicas

El «UHL Focus» solicitó fondeo interior el sábado porque la altura de las olas era incompatible con su carga

Partirá previsiblemente mañana para continuar con su ruta, que arrancó en China y concluirá en Alemania

El «UHL Focus» fondeado este lunes en la ría de Vigo.

El «UHL Focus» fondeado este lunes en la ría de Vigo. / Jose Lores

Jorge Garnelo

Vigo

El oleaje que este fin de semana registró el Atlántico ha forzado al carguero UHL Focus, de 150 metros de eslora, a refugiarse en la ría de Vigo. El buque de bandera portuguesa solicitó el sábado a la Autoridad Portuaria poder fondear en aguas interiores porque la altura máxima de las olas era «incompatible» con su carga, medio centenar de palas eólicas que transporta de China a Alemania.

Procedente de Las Palmas (Canarias), donde realizó su última escala el pasado martes, la embarcación partirá previsiblemente mañana para continuar con su ruta, toda vez que vuelva la calma a los alrededores de la costa olívica.

Una veintena de buques sostenibles

El UHL Focus opera bajo la marca United Heavy Lift (UHL), uno de los principales proveedores de servicios de transporte marítimo para cargas sobredimensionadas y sensibles. Cuenta con 21 barcos de los que 19 son hermanos gemelos de la familia F900 Eco-Lifter, cuya huella de carbono es entre un 30% y un 50% menor que la flota de carga pesada existente en el mercado.

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Los cargueros de UHL, con sede en Hamburgo, fueron construidos entre 2018 y 2024, y el UHL Focus en 2019. El buque posee 26 metros de manga y un arqueo bruto de más de 16.700 GT (Gross Tonnage).

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