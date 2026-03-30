Argentina sienta un precedente con la multa por pesca ilegal a un pesquero asiático localizado por satélite

El pasado 10 de enero la Prefectura Naval Argentina anunció la detección de un buque de origen asiático dentro de sus aguas. Se trataba del Bao Feng, que operaba con bandera de Vanuatu dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) del país sudamericano en una zona del mundo considerada como uno de los bastiones pesqueros para la flota gallega. No era la primera vez que un barco extranjero (también de España en alguna ocasión) era sorprendido en el caladero, pero Argentina sí ha logrado sentar un precedente. «El caso representa un antecedente histórico en el que se impone una sanción económica efectiva sin la necesidad de la captura física del buque», resaltó el Gobierno de Javier Milei en un comunicado, el que anuncian el cobro de una multa de 1.260 millones de pesos, unos 800.000 euros al cambio.

La conocida como milla 201, en el límite de la ZEE argentina, es el habitual coto de cata predilecto para la flota de larga distancia asiática que captura pota. En esa zona de aguas internacionales, los pesqueros se agolpan, contándose por decenas, y de vez en cuando acaban entrando en los dominios marítimos del país sudamericano.

Lo habitual es que sean sorprendidos por una de las patrulleras que la Prefectura Naval despliega por la zona o que sean filmados desde las aeronaves que patrullan la milla 201. Tras ello, lo que intenta Argentina es apresarlos, llevarlos a puerto e imponerles la correspondiente sanción para así asegurarse también el cobro. No fue este el caso del Bao Feng, un arrastrero de casi 60 metros de eslora (58,8 metros, concretamente) que fue localizado de forma satelital.

El buque, que pertenece a la armadora Ever Fast Pte. Limited, fue detectado por personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de su Sistema Guardacostas, una «plataforma tecnológica» que Argentina define como «de vanguardia en la región» que «permitió constatar que el buque permaneció en la ZEE por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca».

En el comunicado, emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Milei, destacan que «se logró hacer efectivo el cobro de una importante multa» sin la necesidad de la captura del buque, un «hito» que «marca el inicio de un año de tolerancia cero» ante la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

El Bao Feng es de reciente construcción, del año 2025, como también lo es otro de los barcos de la misma armadora que fue sorprendido este año pescando en aguas argentinas. Se trata del Hai Xing 2, de las mismas dimensiones que el arrastrero ahora sancionado y que también fue detectado navegando a una velocidad compatible con labores de pesca.

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Bajo propiedad de Ever Fast Pte. Limited figuran casi una decena buques y en Singapur existe una armadora registrada con el mismo nombre, si bien los barcos son de construcción china (obtuvieron la clase correspondiente allí tras su construcción). De hecho, en la foto ofrecida por la Prefectura Naval el Bao Feng ondea la bandera de ese país asiático.