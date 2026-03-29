La «plaga» del pulpo impulsa el cierre de la pesquería de vieira en el sur de Inglaterra: «La depredación está teniendo un impacto negativo»

La proliferación masiva de pulpo en el sur de Inglaterra se ha cobrado su primera víctima: una de las pesquerías más tradicionales de la zona. La Organización de Gestión Marina (Marine Management Organisation, MMO) ha acordado el cierre temporal de la draga de vieira en las divisiones ICES 7d y 7e, áreas clave del canal de la Mancha.

El organismo británico ha resuelto aplicar un cierre de tres meses, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026, con el objetivo de contener el retroceso de la población. La restricción se adopta, según la comunicación oficial difundida, para «equilibrar las necesidades ambientales de los stocks reproductores con los impactos socioeconómicos expresados por las partes interesadas», tras una serie de entrevistas llevadas a cabo con los pescadores.

Entre los factores que han impulsado el declive de la vieira aparece mencionada de forma expresa la plaga de pulpo registrada desde el año pasado en el sur de Inglaterra y que continúa este curso con más de 400 toneladas en solo dos meses. «Las pruebas sugieren que la depredación derivada de la explosión de pulpo de 2025 está teniendo un impacto negativo sobre los stocks», indica la MMO, cuya restricción afectará a los buques de más de 10 metros en la zona 7d y a los de más de 12 metros en la 7e, tanto nacionales como extranjeros.

El organismo británico coloca al cefalópodo en el centro del problema, aunque no como causa única del retroceso del bivalvo. La decisión, por ende, se vincula también a la necesidad de proteger la fase de puesta, al comportamiento reciente de los desembarques, al desplazamiento del esfuerzo pesquero y a la situación biológica general de la especie. Una realidad que amenaza con volver a afectar al sector pesquero afincado en Vigo y que se nutre también de la vieira o del buey de mar importado desde estos caladeros. Una situación que ya se vivió en la anterior período navideño.

La «dramática floración»

Como divulgó FARO, un informe dirigido por la Asociación de Biología Marina (Marine Biological Association, MBA) ha desvelado el origen de la «dramática floración» del Octopus vulgaris, la misma especie que se captura en aguas gallegas. La alianza entre administraciones, centros de investigación y sector pesquero apunta al calentamiento del mar como una de las claves del fenómeno y alerta de sus efectos sobre pesquerías tradicionales, con descensos de hasta el 50% en las especies objetivo de algunos pescadores, sobre todo crustáceos. En paralelo a ello, el Reino Unido ya contempla estructurar una pesquería formal de pulpo en un mercado donde hasta hace poco era casi marginal.

Mientras Galicia sigue siendo una de las grandes referencias europeas del cefalópodo rey, el sur de Inglaterra asiste a una irrupción de la especie que empieza a alterar el equilibrio de sus ecosistemas y de su economía pesquera. En 2025, según cifras ya avanzadas por la propia MMO, en Inglaterra se capturaron unas 1.900 toneladas de pulpo, frente a las 1.218 toneladas comercializadas en las lonjas gallegas.