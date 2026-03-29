Las cofradías exigen tener representante en los puertos de Vigo y Marín

Siguiendo la reclamación que también ha hecho la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo, la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra pide tener representación tanto en el puerto vigués como en el de Marín. La entidad «insta y exige» a la Xunta a dar «las instrucciones oportunas» para que modifique la composición actual de los consejos de administración de ambas instituciones a través de una ampliación que les dé cabida, o «en su defecto, que roten, cada año o cada dos, los representantes del sector pesquero». Si fuera necesario, incluso, las cofradías animan a la administración autonómica a requerir la reforma de la normativa reguladora en vigor de Puertos del Estado para otorgarle a la Federación «la representación y el lugar que por derecho y sentido común le corresponden, habida cuenta de la envergadura social y económica que constituye en el conjunto de los sectores productivos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura» de la provincia de Pontevedra.

El organismo presidido por José Manuel Rosas recuerda que el número de vocales en los consejos de administración de los puertos se redujeron «de forma importante» tras la reforma legal de 2011, dejando solo hueco al sector pesquero en los puertos de Vigo, Marín y Vilagarcía de Arousa. En los dos primeros, «y sin saber por qué razones», las cofradías de Pontevedra quedaron fuera, mientras que conservan un único representante en el caso de Vilagarcía.

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Dicen que en los consejos de administración de los puertos se debaten «acuerdos de suma transcendencia y que pueden afectar en gran medida a la actividad y el bienestar social y económico» de los profesionales del mar. De ahí que consideren «imprescindible» que la Federación «tenga voz y voto» en los órganos de decisión de «todas y cada una» de las autoridades portuarias en calidad de defensores de los intereses socioeconómicos de las cofradías.